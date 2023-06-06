У Фінляндії повідомили, що висилають дев'ятьох дипломатів російського посольства в Гельсінкі, звинувативши їх у розвідувальній діяльності.

Джерело: Reuters

Рішення ухвалили прийнято на зустрічі президента Фінляндії Саулі Нііністо з міністерським комітетом країни з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Їхні дії суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини”, – мовиться в заяві офісу президента. Зазначається, що російського посла поінформують про видворення.

Скандинавські сусіди Норвегія та Швеція також вислали російських дипломатів в минулі місяці за те, що вони насправді були офіцерами розвідки.

Нііністо та міністерський комітет із зовнішньої політики та політики безпеки Фінляндії також засудили підрив дамби Каховської ГЕС в Україні, назвавши це гуманітарною та екологічною катастрофою.

Вибух знаменує нову ескалацію війни, спричиняючи масові руйнування в Україні як для цивільного населення, так і для довкілля”, – додали вони.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Німеччини офіційно підтвердили, що вислали з країни російських дипломатів, аби “зменшити розвідувальну присутність” РФ.

Згодом міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом оголосив, що п’ятьох російських дипломатів висилають із країни.

Також уряд Норвегії оголосив персонами нон грата 15 співробітників російської розвідки, які працювали у посольстві РФ в Осло.