Голова податкового комітету Верховної Ради, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вестиме засідання, під час якого розглядатимуть відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Парламенту.

Про це повідомляють #Букви.

Перший віцеспікер Парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що за результатами рейтингового голосування найбільшу кількість голосів народних депутатів набрав саме Данило Гетьманцев.

Пізніше за його кандидатуру проголосувало 239 народних депутатів.

Після голосування за кандидатуру Гетманцева перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук заявив, що надійшла заява від двох фракцій “Голосу” та “Європейської Солідарності” стосовно відсторонення Стефанчука від ведення двох пленарних засідань Верховної Ради.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.