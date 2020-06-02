Про це Асеведо сказав в ефірі американського телеканалу CNN.

“Будь ласка, якщо у ви не можете сказати щось конструктивне – прикрийте свій рот. Тому, що цим ви ставите під загрозу і чоловіків, і жінок. Це про завоювання сердець і умів, а не про домінування. Ми не хочемо, щоб люди думали, що доброта – це слабкість … це не Голлівуд сер, це реальне життя”, – сказав він.

Шеф поліції Х’юстону порадив Трампу думати, перш за все, про серця людей і пам’ятати, що вони за нього голосували.

Нагадаємо, в Пентагоні зазначили, що розгортання армії для придушення протестів у США недоречно після того, як Трамп оголосив, що якщо керівники штату або міст відмовляться “вжити заходів, необхідних для захисту життя і майна їхніх жителів”, він буде посилатися на Закон про повстання.

Відзначимо, Закон про повстання закон 1807 року дозволяє президенту розгорнути збройні сили США для придушення громадянських заворушень.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.