Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав два адмінпротоколи на голову Конституційного Суду Олександра Тупицького через наявність у нього земельної ділянки в Криму.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В Агентстві повідомляють, що встановили в діях Тупицького “умисне незазначення ділянки в майновій декларації” та “дії в умовах реального конфлікту інтересів”.

Перший протокол стосується недостовірної інформації в декларації. Другий – конфлікту інтересів, оскільки 27 жовтня 2020 року Тупицький як суддя КСУ проголосував за рішення, яким визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.

НАЗК повідомило, що на початку жовтня антикорупційне агентство направило Тупицькому запит, щоб той пояснив, чому в декларації немає відомостей про земельну ділянку, розташовану в Ялті. Інформації про цю ділянку немає в Державному земельному кадастрі України. Водночас в російському кадастрі записано, що 19 липня 2018 року Тупицький набув право власності на вказану земельну ділянку за російським законодавством.

Тупицький повідомив НАЗК, що йде у відпустку, і попросив дати йому більше часу для надання пояснень.

“Отже, він усвідомлював, що стосовно нього НАЗК може скласти протокол про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 27 жовтня 2020 року Олександр Тупицький узяв участь у розгляді Рішення КСУ № 13-р/2020, яким право НАЗК складати адмінпротоколи визнано неконституційним. Отже, Олександр Тупицький голосував за прийняття рішення в тій редакції, що задовольняла його приватний інтерес”, – пояснили в НАЗК.

З 31 грудня 2020 року набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими скласти протокол щодо таких адміністративних правопорушень, якщо їх вчинив суддя, можуть лише особисто голова НАЗК або його заступники.

В НАЗК зазначили, що вручені протоколи будуть передані до суду, адже визнати особу винною у вчиненні адміністративного порушення, пов’язаного з корупцією, може лише суд.