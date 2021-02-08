Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
В Агентстві повідомляють, що встановили в діях Тупицького “умисне незазначення ділянки в майновій декларації” та “дії в умовах реального конфлікту інтересів”.
Перший протокол стосується недостовірної інформації в декларації. Другий – конфлікту інтересів, оскільки 27 жовтня 2020 року Тупицький як суддя КСУ проголосував за рішення, яким визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.
НАЗК повідомило, що на початку жовтня антикорупційне агентство направило Тупицькому запит, щоб той пояснив, чому в декларації немає відомостей про земельну ділянку, розташовану в Ялті. Інформації про цю ділянку немає в Державному земельному кадастрі України. Водночас в російському кадастрі записано, що 19 липня 2018 року Тупицький набув право власності на вказану земельну ділянку за російським законодавством.
Тупицький повідомив НАЗК, що йде у відпустку, і попросив дати йому більше часу для надання пояснень.
“Отже, він усвідомлював, що стосовно нього НАЗК може скласти протокол про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 27 жовтня 2020 року Олександр Тупицький узяв участь у розгляді Рішення КСУ № 13-р/2020, яким право НАЗК складати адмінпротоколи визнано неконституційним. Отже, Олександр Тупицький голосував за прийняття рішення в тій редакції, що задовольняла його приватний інтерес”, – пояснили в НАЗК.
З 31 грудня 2020 року набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими скласти протокол щодо таких адміністративних правопорушень, якщо їх вчинив суддя, можуть лише особисто голова НАЗК або його заступники.
В НАЗК зазначили, що вручені протоколи будуть передані до суду, адже визнати особу винною у вчиненні адміністративного порушення, пов’язаного з корупцією, може лише суд.
- Після скандального рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції, президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення. Про таке відсторонення судді строком на два місяці клопотав Офіс генпрокурора.
- Нагадаємо, КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.
- 5 січня Конституційний суд розглянув указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького за поданням Офісу генерального прокурора та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.