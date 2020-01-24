Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв'язку зі спалахом небезпечного коронавіруса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання Уряду.

“Сьогодні ми відреагували на інформацію про епідемію коронавіруса. Ми сьогодні прийняли рішення про чіткий план дій. Уже створено оперативний штаб на рівні Міністерства охорони здоров’я під керівництвом міністра. Ми останні кілька днів активно комунікуємо зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я, обмінюємося інформацією, щоб контролювати поточну ситуацію” , – розповів прем’єр.

Він наголосив, що на території України даний вірус зараз не зафіксовано, в зв’язку з чим українцям не варто панікувати.

“Станом на сьогодні жодних підстав для переживань в Україні немає. Немає жодного підтвердженого зафіксованого випадку подібного захворювання на території України”, – наголосив Гончарук.

Крім того, він анонсував нараду щодо поширення нового коронавіруса.

“Сьогодні відбудеться координаційна нарада між усіма службами, що здійснюють контроль на кордоні, щоб простежити, щоб вірус не потрапив на територію України. Я говорю про Прикордонну, Митну служби, органи санітарно-епідеміологічного напрямку”, – розповів Гончарук.

(На відео – з 2:15)