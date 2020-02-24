Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.
“Таке може бути … ніхто не може виключити, що випадково з пасажиром, який летить з пересадками, вірус не може потрапити в Україну. Від цього ніхто не застрахований”, – сказав Гончарук.
За його словами, у багатьох країнах зафіксовані такі випадки.
Гончарук підкреслив, що ризик потрапляння коронавірусу в Україні є, особливо з Китаю та інших країн Азії. Він розповів, що по відношенню до людей з рейсів, які становлять ризик поширення COVID-19, вживаються додаткові процедури контролю.
“Відносно ризикованих рейсів існує додаткова процедура контролю. Фактично, по прибуттю літака здійснюється контроль температури тіла. У разі виникнення підозри на можливий прояв цього захворювання, з людиною встановлюється особливий контакт, тобто ми дивимося, наскільки вірогідною є можливість хвороби, спостерігаємо, стежимо за цією людиною”, – пояснив прем’єр.
Він зазначив, що вже було кілька подібних випадків, але наявність вірусу у пасажирів не підтвердилася.
Гончарук запевнив, що всі області попереджені про такі моменти, і для таких ситуацій працює урядовий штаб.
(Дивитися відео з 00:44 секунди, – ред.)
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.
- #Букви розповідали, як починалися і проходили протести в Нових Санжарах.