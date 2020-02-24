Прем'єрміністр Олексій Гончарук допускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи літаком до України.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

“Таке може бути … ніхто не може виключити, що випадково з пасажиром, який летить з пересадками, вірус не може потрапити в Україну. Від цього ніхто не застрахований”, – сказав Гончарук.

За його словами, у багатьох країнах зафіксовані такі випадки.

Гончарук підкреслив, що ризик потрапляння коронавірусу в Україні є, особливо з Китаю та інших країн Азії. Він розповів, що по відношенню до людей з рейсів, які становлять ризик поширення COVID-19, вживаються додаткові процедури контролю.

“Відносно ризикованих рейсів існує додаткова процедура контролю. Фактично, по прибуттю літака здійснюється контроль температури тіла. У разі виникнення підозри на можливий прояв цього захворювання, з людиною встановлюється особливий контакт, тобто ми дивимося, наскільки вірогідною є можливість хвороби, спостерігаємо, стежимо за цією людиною”, – пояснив прем’єр.

Він зазначив, що вже було кілька подібних випадків, але наявність вірусу у пасажирів не підтвердилася.

Гончарук запевнив, що всі області попереджені про такі моменти, і для таких ситуацій працює урядовий штаб.

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