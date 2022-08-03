Генсек ООН створить групу з вивчення фактів нападу на ізолятор в Оленівці

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що ООН прагне створити групу зі встановлення фактів для вивчення нападу на ізолятор у тимчасово окупованій Оленівці, який призвів до загибелі щонайменше 50 і десятків поранених українських військовополонених.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Україна та РФ вимагали розслідування нападу, зазначив Гутерреш журналістам у Нью-Йорку. Він додав, що перед тим, як розпочнеться місія зі встановлення фактів, Україна та РФ мають прийняти технічне завдання групи.

Гутерреш також зауважив, що команда зі встановлення фактів не буде кримінальним розслідуванням, додавши, що ООН шукає “незалежних членів групи”.

Раніше РФ запросила експертів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста провести “об’єктивне розслідування” загибелі українських полонених в Оленівському СІЗО Донецької області.

Однак Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив CNN у суботу, що досі не отримав доступу до колонії у тимчасово окупованій Оленівці.

МКЧХ просять у росіян надати доступ до військовополонених в Оленівці з 29 липня — після того, як стало відомо про вибух у приміщенні з українськими військовополоненими.

У Головному управлінні розвідки заявили, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.