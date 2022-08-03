російсько-українська війна

04 серпня

00:43 Київська митниця знищила 2500 одиниць контрафактної техніки Apple
00:12 Генсек ООН створить групу з вивчення фактів нападу на ізолятор в Оленівці

03 серпня

23:14 МВС та UNFPA за підтримки Зеленської запустили мобільний додаток для жінок, які постраждали від домашнього насильства
22:43 У «Газпромі» відмовляються від турбіни для «Північного потоку» – посилаються на запроваджені санкції
22:11 В РФ чоловіків від 18 до 60 років відправляють на «військову перепідготовку»
21:39 Близько 25 тисяч українців помилково отримали 6500 гривень за «єПідтримкою» – Марченко
21:11 Країни G7 закликали Китай до збереження миру та стабільності у Тайванській протоці
20:39 РФ не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та вбила їх, щоб приховати катування – ГУР
20:20 Російські окупанти почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку
19:54 В Україні залишається складною ситуація з працевлаштуванням переселенців – МОМ
19:27 На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли населені пункти з артилерії різних калібрів – Генштаб
19:04 Майже третина населення України була змушена покинути свої домівки через напад РФ
18:57 При виїзді з Фінляндії у росіян конфіскують дрони та навігатори
18:47 «Енергоатом» та Westinghouse створили програму стажування у США для українських атомників
18:14 Швейцарія приєдналася до сьомого пакета санкцій Євросоюзу проти РФ
18:11 «НАТО все ще сидить склавши руки»: британський політик Тобіас Еллвуд закликав надати Україні більше озброєння
17:53 Шольц звинуватив РФ у затримках із транспортуванням газової турбіни з Німеччини
17:30 Китай не накладав санкції на чіпи з Тайваню, але запровадив інші — AP
17:26 В Україні викрили агентурну мережу ФСБ РФ, яка діяла у декількох областях України
16:56 Колишній канцлер Німеччини Шредер обговорив з Путіним питання газопостачання Європи
16:40 У Польщі вважають, що РФ атакувала Львівську область ракетами під час візиту голови ОБСЄ невипадково
16:05 ДБР проводить обшуки на телеканалі підозрюваного у держзраді нардепа Олексія Ковальова
16:00 Одеські прикордонники викрили схему вивезення росіянами викраденого українського зерна
15:55 У Херсоні окупанти захоплюють дитячі табори для баз та скуповують надувні човни — розвідка
15:32 Окупанти обстріляли Чугуїв з «Ураганів»: загиблий та поранена – громадяни РФ
15:18 Уряд готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт
15:11 З Маріуполя зафіксовано рух військової колони окупантів у бік Бердянська
15:10 Німеччина повинна бути готовою до нестабільного газопостачання з Росії – Олаф Шольц
14:57 У Маріуполі окупанти зруйнували меморіал пам’яті українських військових
14:47 Росіяни переправляють військову техніку через Дніпро біля окупованого Херсона
14:34 Перша партія українського зерна пройшла перевірку у Стамбулі
14:31 Ненсі Пелосі завершила візит на Тайвань
14:17 Новий алгоритм отримання посвідчення водія: що змінилося?
13:52 Канада та ООН придбають для України засоби для зберігання зерна: виділено 40 мільйонів доларів
13:46 На сайті Київради зареєстрували петицію щодо скасування рішення про зупинку маршруток під час «тривоги»

Генсек ООН створить групу з вивчення фактів нападу на ізолятор в Оленівці

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що ООН прагне створити групу зі встановлення фактів для вивчення нападу на ізолятор у тимчасово окупованій Оленівці, який призвів до загибелі щонайменше 50 і десятків поранених українських військовополонених.

Четвер, 4 серпня 2022, 00:12
Підтримати

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Україна та РФ вимагали розслідування нападу, зазначив Гутерреш журналістам у Нью-Йорку. Він додав, що перед тим, як розпочнеться місія зі встановлення фактів, Україна та РФ мають прийняти технічне завдання групи.

Гутерреш також зауважив, що команда зі встановлення фактів не буде кримінальним розслідуванням, додавши, що ООН шукає “незалежних членів групи”.

Раніше РФ запросила експертів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста провести “об’єктивне розслідування” загибелі українських полонених в Оленівському СІЗО Донецької області.

Однак Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив CNN у суботу, що досі не отримав доступу до колонії у тимчасово окупованій Оленівці.

МКЧХ просять у росіян надати доступ до військовополонених в Оленівці з 29 липня — після того, як стало відомо про вибух у приміщенні з українськими військовополоненими.

У Головному управлінні розвідки заявили, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.

Теги: воєнні злочини РФ, Генштаб ООН, Оленівка, ООН, розслідування ООН

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook