Генсек ООН створить групу з вивчення фактів нападу на ізолятор в Оленівці

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Україна та РФ вимагали розслідування нападу, зазначив Гутерреш журналістам у Нью-Йорку. Він додав, що перед тим, як розпочнеться місія зі встановлення фактів, Україна та РФ мають прийняти технічне завдання групи.
Гутерреш також зауважив, що команда зі встановлення фактів не буде кримінальним розслідуванням, додавши, що ООН шукає “незалежних членів групи”.
Раніше РФ запросила експертів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста провести “об’єктивне розслідування” загибелі українських полонених в Оленівському СІЗО Донецької області.
Однак Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив CNN у суботу, що досі не отримав доступу до колонії у тимчасово окупованій Оленівці.
МКЧХ просять у росіян надати доступ до військовополонених в Оленівці з 29 липня — після того, як стало відомо про вибух у приміщенні з українськими військовополоненими.
У Головному управлінні розвідки заявили, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.
- Нагадаємо, що бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони РФ.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.
- Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що верховний суд РФ визнав полк “Aзов” “терористичною організацією” та заборонив її діяльність у країні. Після жахливої страти українських військовополонених в Оленівці, РФ шукає нові приводи та виправдання для своїх воєнних злочинів.