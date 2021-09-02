Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

“The Insider” та його головний редактор Доброхотов розлютили Кремль, допомагаючи ідентифікувати працівників ФСБ, які стояли за отруєнням опозиціонера Олексія Навального в серпні минулого року. Водночас Кремль відмовився брати відповідальність за цей злочин й назвав інцидент “спецоперацією, яку підтримує Захід”.

Видання також публікувало статті про життя таємної еліти Росії та співпрацювало з Bellingcat – голландським розслідувальним проєктом, діяльність якого також роздратувала російські спецслужби та владу.

У липні силовики провели обшук у помешканні Доброхотова, оголосили його видання “іноземним агентом” й відкрили проти нього кримінальну справу за наклеп. Він назвав звинувачення нісенітницею.

“Ми говоримо не про цензуру, а про руйнування демократичних елементів громадянського суспільства. Я думаю, що це лише початок. Знищення ЗМІ, неурядових організацій є засобом “посилення державного контролю”, – сказав Доброхотов.

ЗМІ та журналісти, що критикують владу РФ, зіткнулися з посиленням тиску напередодні парламентських виборів.

Керівна партія “Єдина Росія”, яка підтримує президента Володимира Путіна, за останні два десятиліття при владі ніколи не стикалася з серйозними викликами, проте виборчі суперечки спровокували вуличні демонстрації. Опоненти Кремля кажуть, що влада як ніколи стурбована.

Зазначається, що влада штрафує та витісняє з ринку ЗМІ, які отримали ярлик “іноземні агенти”. Цей статус несе в собі негативні конотації радянських часів, впливає на доходи від реклами та змушує їх публічно відмовлятися від опозиційної діяльності й регулярно звітувати про доходи.

У Кремлі заперечують тиск на ЗМІ й заявляють, що рішення щодо них приймають на основі закону. Також влада запевняє, що ЗМІ-“іноагенти” можуть продовжувати працювати в РФ.

Для видання Доброхотова переломним моментом стало отруєння Навального, якого після цього ще й ув’язнили.

На початку цього року рух Навального було визнано екстремістським, а його соратників притягають до кримінальної відповідальності й переслідують.

Загалом понад 20 засобів масової інформації та журналістів з квітня були оголошені “іноземними агентами” в РФ. Доброхотов заявив, що не очікує припинення репресій після парламентських виборів, що відбудуться 19 вересня.

Журналіст очікує, що основна частина його колег переїде за кордон. Деякі працівники побоюються, що можуть постати перед судом, якщо залишаться в Росії.

“Я знаю, що насправді ніхто не хоче їхати. Але коли ФСБ приходить і забирає ваш комп’ютер, телефони й порушує проти вас кримінальні справи, вам потрібно вибрати, чи їхати з Росії, чи стати політв’язнем, таким як Навальний”, – сказав Доброхотов.

Журналіст пообіцяв, що “The Insider” все одно працюватиме й писатиме на делікатні та важливі для суспільства теми, попри тиск влади.

Він назвав Навального “російським Нельсоном Манделою”, чиє ув’язнення може одного разу принести користь опозиції.

“Але якщо до нього (у в’язниці, – ред.) приєднаються десятки журналістів, Росія не виграє”, – сказав Доброхотов.

2 лютого цього року суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). 31 березня він оголосив голодування.

Перед цим в січні очолюваний російським опозиційним політиком “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.

ЄС запровадила проти РФ санкції через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального. Україна приєдналася до цих санкцій.

Навальний і Крим

У березні на сайті “Свободу Навальному!”, за допомогою якого команда ув’язненого опозиціонера збирала масову акцію на його підтримку, запустили інтерактивну мапу. На зазначеній мапі окупований український Крим був позначений як “російський”. У штабі російського опозиціонера відмовилися виправляти це.

Сам Олексій Навальний неодноразово висловлював неоднозначну позицію щодо окупації українського Криму.

Зокрема, у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії й більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.