Україна приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляється у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Зазначається, що до цих санкцій також долучилися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

У заяві йдеться про те, що ці країни забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій.

“Європейський союз взяв до уваги це зобов’язання і вітає його”, – резюмував Боррель.

До слова, Олексій Навальний у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “дарма що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії й більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.

Згодом Навальний повідомив, що в разі перемоги на президентських виборах проведе в окупованому Криму повторний референдум, оскільки “зараз незрозуміло, чия територія”.

Нещодавно на сайті “Свободу Навальному!”, за допомогою якого команда ув’язненого опозиціонера збирає масову акцію на його підтримку (на 500 тисяч учасників), запустили інтерактивну карту для усіх охочих зареєструватися на підтримку акції в різних куточках Росії.

На вказаній карті окупований український Крим позначений як “російський” (на картографічному зображенні він “включений” до складу РФ).

Однак у штабі російського опозиціонера Олексія Навального відмовилися виправляти карту, на якій незаконно окупований український Крим позначений як частина Росії.