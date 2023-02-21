Про це інформує Politico.
ДеСантіс, який вважається ймовірним кандидатом на висування в президенти від Республіканської партії наступного року, розкритикував Байдена та його адміністрацію за візит в Україну замість того, щоб зосередитися на інших пріоритетах.
“Він дуже стурбований цими кордонами. Він нічого не зробив, щоб убезпечити наш власний кордон тут, вдома”, – сказав ДеСантіс.
Зазначено, що Девід Кустофф (республіканець від штату Теннессі), висловлюючи “повагу” Байдену за візит в Україну, припустив, що президент замість цього мав відвідати місце залізничної катастрофи цього місяця в Огайо.
Нагадаємо, що 3 лютого у США, в Східній Палестині, штат Огайо, зійшов із рейок потяг, де близько 20 вагонів були із небезпечними хімічними речовинами. Аби запобігти масштабному вибуху, спеціальна бригада випустила вміст п’яти цистерн із вінілхлоридом, надзвичайно горючою речовиною, яка використовується у виробництві пластику.
Як повідомляли #Букви, Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого, вранці, щоб продемонструвати солідарність США на тлі наближення річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. У зверненні до президента України Володимира Зеленського Байден також оголосив про новий пакет допомоги на пів мільярда доларів.
За словами ДеСантіса, адміністрація США не має “чіткої стратегічної мети”. “І я не думаю, що в наших інтересах вступати у посередницьку війну з Китаєм через такі речі, як прикордонні території України чи Крим. У той час як Росія є ворожою, Китай становить більшу загрозу”, – додав він.
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