Японія ввела санкції проти РФ стосовно активів деяких росіян — Reuters

Уряд Японії запровадив санкції проти Росії через порушення українського суверенітету та міжнародного права. Вони стосуються заморожування активів деяких російських осіб, а також обмеження поїздок до Японії.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав визнання “незалежності” ОРДЛО неприйнятними кроками з боку Москви. Також санкції передбачають заборону випуску російських облігацій в Японії. Найближчими днями планують оголосити їхні деталі, а поки їх опрацюють.

“Дії Росії дуже чітко завдають шкоди суверенітету України і суперечать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці кроки і наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій”, – сказав японський прем’єр-міністр.

Японія, як і багато інших країн, закуповує російський газ, тому питання про запаси наразі актуальне. За словами Фуміо Кісіди, Японія має достатні запаси нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Тому обмеження не матимуть значного впливу на постачання енергії в короткостроковій перспективі. Минулого року РФ забезпечила понад 12% енергетичного вугілля Японії та майже десяту частину СПГ.

Японський уряд вже розглядає можливе зростання цін на нафту. Для цього вони обговорюють всі можливі заходи для обмеження впливу подорожчання на компанії та домогосподарства.

Надалі Японія тісно співпрацюватиме з іншими країнами G7 та міжнародною спільнотою. Прем’єр-міністр наголосив, що вони будуть діяти швидко у разі погіршення ситуації. Японська позиція посилюється через агресію РФ, що контрастує з більш м’яким дипломатичним підходом до Москви. Раніше їхній уряд намагався повернути окуповані російськими військами наприкінці Другої світової війни острова, тобто Курили.