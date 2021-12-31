Євросоюз зобов’язаний бути учасником перемовин щодо України як сторона, котра найбільше зацікавлена у майбутній безпеці Європи.

Про це заявив голова фракції Європейської народної партії Манфред Вебер після перемовин президента США Джо Байдена з Путіним, передає німецький журнал Spiegel.

“ЄС повинен сісти за стіл як одна з найбільш постраждалих сторін у дискусіях про майбутню архітектуру безпеки Європи”, – зазначив М.Вебер.

Голова найбільшої фракції у Європарламенті наголосив, що ЄС не має просити, натомість зобов’язаний бути “чинником сили”.

Депутат вважає, що для цього позиція Євросоюзу має бути значно жорсткішою. За його словами, вимоги Кремля взагалі “не можуть бути підставою для обговорення”.

Довідка. Манфред Вебер очолює фракцію Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті, яка складається з депутатів від партії та представників низки інших партій та незалежних депутатів християнсько-демократичного, консервативного та ліберально-консервативного штибу. З 1999 року ЄНП вважається найбільшою фракцією Європарламенту.