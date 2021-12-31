Про це заявив голова фракції Європейської народної партії Манфред Вебер після перемовин президента США Джо Байдена з Путіним, передає німецький журнал Spiegel.
“ЄС повинен сісти за стіл як одна з найбільш постраждалих сторін у дискусіях про майбутню архітектуру безпеки Європи”, – зазначив М.Вебер.
Голова найбільшої фракції у Європарламенті наголосив, що ЄС не має просити, натомість зобов’язаний бути “чинником сили”.
Депутат вважає, що для цього позиція Євросоюзу має бути значно жорсткішою. За його словами, вимоги Кремля взагалі “не можуть бути підставою для обговорення”.
Довідка. Манфред Вебер очолює фракцію Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті, яка складається з депутатів від партії та представників низки інших партій та незалежних депутатів християнсько-демократичного, консервативного та ліберально-консервативного штибу. З 1999 року ЄНП вважається найбільшою фракцією Європарламенту.
- Раніше М.Вебер заявив, що газопроводу “Північний потік-2” прийде кінець, якщо Путін зважиться на пряму військову агресію проти України.
- Пізніше очільник найбільшої у Європарламенті фракції закликав до розроблення жорсткіших санкцій Євросоюзу щодо Росії у разі її потенційного нападу на Україну.
- Раніше повідомлялось, що Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Також міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.
- Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Росія має відвести десятки тисяч військових від кордону з Україною. Загроза Україні — це загроза безпеці усієї Європи.
- Нагадаємо, що президент США Джозеф Байден та Путін провели телефонні перемовини 30 грудня 2021 року. Розмова тривала 50 хвилин. Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.