ЄС виділив Білорусі 53 млн євро допомоги

Керівники держав і урядів країн Європейського Союзу в середу на відеоконференції з обговорення ситуації в Білорусі погодили виділення на підтримку країни 53 млн євро.

Про це повідомила в Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Йдеться про білоруський народ та їх законне право визначати майбутній шлях своєї країни. ЄС стоїть на їхньому боці. Майбутнє Білорусі повинен вирішувати білоруський народ, у Білорусі”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Із зазначеної суми 2 млн євро будуть спрямовані на підтримку жертвам репресій та державного насильства, 1 мільйон євро – на допомогу незалежним медіа та організаціям громадянського суспільства.

50 млн євро буде спрямовано на боротьбу з пандемією коронавірусу.