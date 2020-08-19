ЄС виділив Білорусі 53 млн євро допомоги

Про це повідомила в Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
“Йдеться про білоруський народ та їх законне право визначати майбутній шлях своєї країни. ЄС стоїть на їхньому боці. Майбутнє Білорусі повинен вирішувати білоруський народ, у Білорусі”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.
Із зазначеної суми 2 млн євро будуть спрямовані на підтримку жертвам репресій та державного насильства, 1 мільйон євро – на допомогу незалежним медіа та організаціям громадянського суспільства.
50 млн євро буде спрямовано на боротьбу з пандемією коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі та вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.