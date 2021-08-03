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«ЄС» вимагає від влади якнайшвидшого розслідування загибелі білоруса Шишова

Партія "Європейська солідарність" вимагає від влади якнайшвидшого розслідування загибелі білоруса ВіШишова

Вівторок, 3 серпня 2021, 20:55

Про це повідомляє пресслужба партії.

“Європейська Солідарність” шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об’єктом полювання білоруського КДБ”, – йдеться в заяві партії.

“Європейська солідарність” вимагає від влади провести розслідування загибелі Шишова.

“Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією”, – підкреслили в політсилі.

Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.

  • Як заявив представник “Білоруського дому в Україні” Юрій Шчучко, на обличчі Віталія Шишова були сліди побиття.
  • А опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA повідомляв, що Віталій Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі, які могли працювати в Україні.
  • Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі в Києві громадянина Білорусі, голови організації “Білоруський дім в Україні” Віталія Шишова.
  • У білоруса Віталія Шишова, котрого знайшли повішеним у Києві, виявили садна на тілі.
  • Інтернет-видання Bellingcat, що займається журналістськими розслідуваннями, візьметься за справу щодо смерті глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
  • Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.
Теги: білоруси, Віталій Шишов, Європейська солідарність, смерть

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