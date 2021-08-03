«ЄС» вимагає від влади якнайшвидшого розслідування загибелі білоруса Шишова

Про це повідомляє пресслужба партії.

“Європейська Солідарність” шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об’єктом полювання білоруського КДБ”, – йдеться в заяві партії.

“Європейська солідарність” вимагає від влади провести розслідування загибелі Шишова.

“Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією”, – підкреслили в політсилі.