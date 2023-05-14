14 травня прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху привітав результати роботи сил безпеки Ізраїлю під час нещодавнього конфлікту з терористичним угрупуванням в секторі Гази, заявивши, що вони прислухалися до його вказівок взяти ініціативу та здивувати ворогів Ізраїлю.

Про це інформує The Times Of Israel.

Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) в межах операції “Щит і стріла” завдав ударів по низці обʼєктів бойовиків. Це були найзапекліші бойові дії між Ізраїлем та палестинськими бойовиками в Газі за минулі місяці

“Інструкцію, яку я разом із міністром оборони дав ЦАХАЛ та Шин Бет, можна підсумувати двома словами: “Ініціатива” та “сюрприз”, — зазначив Нетаньяху під час засідання кабінету міністрів у Єрусалимі, у своєму першому публічному коментарі після режиму припинення вогню, який набув чинності минулої ночі. “Вчора я привітав начальника штабу ЦАХАЛ і голову Шин Бет і сказав наступні два слова: “Молодець”, — повідомив він, переходячи на англійську для слів похвали.

Ізраїль і Палестинський ісламський джихад досягли угоди про припинення вогню ввечері 13 травня після майже п’яти днів боїв, під час яких ЦАХАЛ знищив більшу частину вищого керівництва Ісламського джихаду.

Глава ізраїльського уряду зауважив, що дії сил безпеки справді були ідеальними. Так, за його словами, з абсолютною несподіванкою та безперервною ініціативою Ізраїль знищив всю верхівку Ісламського джихаду в Газі, ліквідувавши 17 командних центрів Ісламського джихаду, знищивши десятки терористів.

Нетаньяху нагадав, що з моменту створення уряду [чотири з половиною] місяці тому неодноразово наголошував: “той, хто заподіє нам біль — успішно чи ні — заплатить своїм життям”.

“Сьогодні вороги Ізраїлю — у Газі та за її межами — знають, що навіть якщо вони спробують сховатися, ми можемо й готові дістатися до них у будь-який час”.

Він додав, що це послання було значно посилено в операції “Щит і стріла”.

Станом на ранок 11 травня палестинські бойовики в Секторі Гази завдали ударів по Ізраїлю 507 ракетами. Згодом, в результаті ізраїльських авіаударів по сектору Гази було ліквідовано двох командирів бойовиків, повідомила армія Ізраїлю.

У квітні ЦАХАЛ повідомили про завдання ударів по двох заводах з виробництва зброї, що належать палестинському угрупованню ХАМАС.

13 травня між Ізраїлем та палестинським “Ісламським джихадом” в Секторі Гази, було досягнуто угоди щодо припинення вогню.