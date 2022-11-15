Про це йдеться у дописі Netblocks у Twitter.

Так, “показники в реальному часі зображають, що зв’язок у країні становить 67% попередніх рівнів”.

Інцидент стався на тлі повідомлень про один із найінтенсивніших російських ракетних ударів на сьогодні.

Внаслідок ракетних ударів 15 листопада у кількох областях України порушено енергопостачання.

Росіяни завдали масованого обстрілу по території України. Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.

Внаслідок обстрілів по всій території України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема це стосується Києва.

Російські окупанти випустили по Україні близько ста ракет. Вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.

Довідка. NetBlocks – організація, яка стежить за кібербезпекою та управлінням Інтернетом. Сервіс був запущений у 2017 році для моніторингу свободи Інтернету.