Про це йдеться у дописі Netblocks у Twitter.

Так, “показники в реальному часі зображають, що зв’язок у країні становить 67% попередніх рівнів”.

Інцидент стався на тлі повідомлень про один із найінтенсивніших російських ракетних ударів на сьогодні.

⚠️ Confirmed: #Ukraine is currently experiencing a major internet disruption; live metrics show national connectivity at 67% of previous levels; the incident comes amid reports of one of the most intense Russian missile attacks to date 📉

📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/XE4w2o1Uzp

— NetBlocks (@netblocks) November 15, 2022