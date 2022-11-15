Компанія NetBlocks, яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі, зазначає, що Україна "наразі переживає серйозні збої в Інтернеті".

Про це йдеться у дописі Netblocks у Twitter.

Так, “показники в реальному часі зображають, що зв’язок у країні становить 67% попередніх рівнів”.

Інцидент стався на тлі повідомлень про один із найінтенсивніших російських ракетних ударів на сьогодні.

⚠️ Confirmed: #Ukraine is currently experiencing a major internet disruption; live metrics show national connectivity at 67% of previous levels; the incident comes amid reports of one of the most intense Russian missile attacks to date 📉 📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/XE4w2o1Uzp — NetBlocks (@netblocks) November 15, 2022

Внаслідок ракетних ударів 15 листопада у кількох областях України порушено енергопостачання.

Росіяни завдали масованого обстрілу по території України. Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.

Внаслідок обстрілів по всій території України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема це стосується Києва.

Російські окупанти випустили по Україні близько ста ракет. Вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.

Довідка. NetBlocks – організація, яка стежить за кібербезпекою та управлінням Інтернетом. Сервіс був запущений у 2017 році для моніторингу свободи Інтернету.