Про це йдеться в доповіді Організації цивільної авіації Ірану.
Через збій в системі ППО не сталося обмін даними з центром, оператор сприйняв “Боїнг” як ворожий об’єкт і самовільно запустив по літаку МАУ спочатку одну ракету, а потім другу.
“Один з комплексів ППО Тегерана був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку. Після переміщення не було перенастроювання”, – повідомляє іранська авіація.
Раніше повідомлялося, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- Також 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Пізніше в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо керівництво цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого у Тегерані пасажирського літака МАУ.