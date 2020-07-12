Іран опублікував доповідь, в якій повідомляється, що у ППО, яким збили укріанскій "Боїнг", були порушені налаштування - система помилково вирахувала, що літак рухається в сторону Тереган.

Про це йдеться в доповіді Організації цивільної авіації Ірану.

Через збій в системі ППО не сталося обмін даними з центром, оператор сприйняв “Боїнг” як ворожий об’єкт і самовільно запустив по літаку МАУ спочатку одну ракету, а потім другу.

“Один з комплексів ППО Тегерана був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку. Після переміщення не було перенастроювання”, – повідомляє іранська авіація.

Раніше повідомлялося, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.