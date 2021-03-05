Сьогодні США запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Цей вечір він проводить на баскетбольному матчі свого сина в Дніпрі.

Про це повідомляють #Букви.

Ввечері п’ятниці, в черговому матчі ігрового дня баскетбольної Суперліги БК “Дніпро” приймає южненській “Хімік”.

Під час сьогоднішнього матчу серед глядачів, що стежать за перебігом з трибун, помітили людину, схожу на Ігоря Коломойського.

Як відомо, 22-річний син олігарха Ігоря Коломойського (в ЗМІ найчастіше згадується як Григорій, однак на сайті Федерації баскетболу України та Держдепу США вказаний як Ізраіль) в 2019 разом із родиною повернувся до України.

У вересні стало відомо, що він підписав контракт клубом “Дніпро”, власником якого є Коломойський. За підсумками сезону Григорій в складі свого клубу став чемпіоном України. Водночас на полі гравець проводить замало часу (по кілька хвилин кожної гри).

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини, дочки Анжеліки, сина Ізраіля).