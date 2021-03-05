Про це повідомляють #Букви.
Ввечері п’ятниці, в черговому матчі ігрового дня баскетбольної Суперліги БК “Дніпро” приймає южненській “Хімік”.
Під час сьогоднішнього матчу серед глядачів, що стежать за перебігом з трибун, помітили людину, схожу на Ігоря Коломойського.
Як відомо, 22-річний син олігарха Ігоря Коломойського (в ЗМІ найчастіше згадується як Григорій, однак на сайті Федерації баскетболу України та Держдепу США вказаний як Ізраіль) в 2019 разом із родиною повернувся до України.
У вересні стало відомо, що він підписав контракт клубом “Дніпро”, власником якого є Коломойський. За підсумками сезону Григорій в складі свого клубу став чемпіоном України. Водночас на полі гравець проводить замало часу (по кілька хвилин кожної гри).
Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини, дочки Анжеліки, сина Ізраіля).
П’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко закликав президента Володимира Зеленського відхреститися від свого партнера Ігоря Коломойського. Офіс Зеленського подякував США за підтримку на шляху деолігархізації.
- У серпні цього року агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді.
- Згодом американська газета The Washington Post повідомила, що Ігорю Коломойському, “одному із найбагатших людей України, що має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юстом США пред’явлено звинувачення у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” та відмиванні цих грошей. Сам Ігор Коломойський заперечив усі звинувачення.
- Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що в зв’язку зі звинуваченнями Ігор Коломойський може втратити майно в США. Крім того, Коломойського можуть заарештувати, як тільки він виїде за межі України.
- У грудні стало відомо, що Мін’юст США подав позов про конфіскацію майна проти українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова. Їх звинуватили у використанні незаконно привласнених коштів “ПриватБанку” для купівлі комерційної нерухомості в Клівленді, штат Огайо. У серпні 2020 року подібні звинувачення були висунуті Коломойському і Боголюбову щодо комерційної нерухомості в Кентуккі та Техасі.