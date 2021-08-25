Також був засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ “АЛ’ЯНС Плюс”. Це зазначено у його декларації за 2019 рік. А ось у 2020-му році з декларації це пропало. Вид діяльності компанії — дизайн, торгівля меблями, килимами тощо.

До парламентських виборів 2019 року був відомий як блогер та публіцист (він є автором книг “Історія світу в 88 главах” і “Історія для ледачих”).

Також Бужанський був співведучим ток-шоу “Народ проти” на телеканалі ZIK — як до зміни власника телеканалу у червні 2019 року, так і після цього. Нагадаємо, телеканал був заблокований після застосування санкцій проти його власника Тараса Козака — нардепа “ОПЗЖ”, соратника одного з лідерів політсили Віктора Медведчука.

У лютому 2018 року мер Дніпра Борис Філатов нагородив Бужанського медаллю “За заслуги перед містом” як “історика й громадського діяча”.

У 2019-му році Бужанський став народним депутатом. Його висувала партія “Слуги народу” у 25-му окрузі (Дніпро). Бужанський набрав 28,2% голосів виборців, обігнавши найближчого конкурента на 9%.

Скандали

Наступ на українську мову

В грудні 2019-го року Бужанський ініціював скасування закону “Про функціонування української мови як державної”, який було прийнято у травні того ж року.

Такий крок він аргументував висновками Венеціанської комісії, яка заявила, що новий закон про мову “не може знайти баланс між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин”.

Нардеп вважав, що закон “спрямований на дискримінацію носіїв інших мов”, в першу чергу російської. Також він висловив думку, що скасування чинного закону про мову “відкриє можливість для написання дійсно вартісного документа”.

Для цього він пропонував провести широку дискусію “між жителями Сходу і Заходу України, націоналістами, раціоналістами, діячами культури, представниками медіа”.

Олександр Ткаченко (на той момент ще нардеп від “Слуги народу” та голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики) таких дій свого колеги не підтримав.

Він наголосив, що цей законопроєкт не обговорювався Бужанським з колегами за фракцією та не розглядався профільним комітетом. Також нардеп зазначив, що ознайомитися з документом немає можливості — його ще навіть немає на сайті Верховної Ради.

“Тексту законопроєкту ми, як депутати, не бачили і його ще навіть немає на сайті Верховної Ради. Народні депутати вправі реєструвати будь-які законопроєкти. В парламенті на це немає цензури. Але не кожен законопроєкт, зареєстрований депутатом від “Слуги народу”, є позицією фракції та має розглядатися відповідним комітетом, в даному випадку, — з питань гуманітарної та інформаційної політики, який я очолюю”, — заявив Ткаченко.

Законопроєкт до ВР тоді все було подано, прогнозовано він викликав обурення. Навіть однопартійці публічно засудили таку законодавчу ініціативу та виступили на підтримку української мови.

Той законопроєкт депутати так і не підтримали, а Закон України “Про функціонування української мови як державної” набрав чинності та діє попри неодноразові спроби відкотити назад деякі норми.

У лютому 2020 року Бужанський разом з нардепом від “ОПЗЖ” Олегом Волошиним подав до ВР проєкт закону щодо змін до регламенту ВР в частині “захисту російської мови”. Вони зажадали, аби народним депутатам дозволили виступати у Верховній Раді російською мовою.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що Бужанський має відкликати цей законопроєкт. І хоч цього не було зроблено, про законодавчу ініціативу більше не згадували.

Те саме ставалося і з деякими іншими ініціативами нардепа. До прикладу, про скасування штрафів за порушення законодавства щодо використання української мови в публічній сфері. Не допомогло навіть те, що разом з Бужанським, за цю ініціативу “підписалося” ще 27 депутатів від “Слуги народу”.

Примітно, що після цього, кореспонденти стали помічати, що в Бужанського з’явився супровід охорони.

Ще одна спроба наступу на українську мову була місяць тому, в липні 2021 року. Тоді Бужанський разом з іншими “слугами” (Корнієнко, Саламаха та Клочко) внесли чотири поправки до “бюджетного” законопроєкту. Пропонувалось дозволити транслювати фільми, серіалу, рекламу та передвиборчу агітацію російською мовою, скасувати обов’язкові іспити для чиновників на знання української мови, а також прирівняти російську до української в освітньому процесі (тобто дозволити повне викладання в закладах освіти російською). Корнієнко, Саламаха та Клочко відкликали свої поправки. А поправка Бужанського була відхилена під час другого читання законопроєкту №5551-2.

Бійка з Гео Леросом

5 грудня 2019 року у Верховній Раді відбулася бійка, учасниками якої стали нардепи від “Слуги народу” Гео Лерос і Максим Бужанський. Депутати побилися за колоною, яка знаходиться в секторі “Європейської Солідарності”.

Поруч перебували депутат від фракції “ЄС” Руслан Князевич, Андрій Іванчук, а також депутат від фракції “Слуги народу” Артем Дмитрук. Заспокоювати нардепів довелося спікеру ВР Дмитру Разумкову.

“Шановні колеги, заспокойтеся, припиніть в залі бійку. Заспокойтеся! Займіть, будь ласка, свої місця. Як в дитячому садку. Сядьте кожен на своє місце. Дорослі ж люди”, – заявив він.

Незабаром нардепи розійшлися по своїх місцях.

Нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко повідомила, що ініціатором бійки став Бужанський.

“Свого часу я дала прогноз, що перша сесійна бійка відбудеться між “слугами”. Щойно Максим Бужанський напав на свого колегу по фракції Гео Лероса. Він забіг у сектор “Європейської Солідарності”, затягнув його за колони, і нашим депутатам довелося зупиняти бійку і вигнати хулігана з нашого сектора”, – зазначила Геращенко.

Нардепка також повідомила, що спікер ВР Разумков не дозволив нардепам від “Європейської Солідарності” озвучити пропозицію про відсторонення Бужанського від засідань.

Трохи згодом нардепка від “Слуги народу” Ірина Верещук заявила, що бійка сталася через неї, після того, як Лерос образив її в чаті фракції.

“Це дійсно мало місце. У нас у чаті чомусь деякі колеги думають, що це (образи, – ред.) дозволено. Я попросила, щоб він (Гео Лерос, – ред.) сьогодні прийшов і вибачився. Тому що лайкою не дозволено розмовляти нікому, тим більше з жінками… Коли про це дізналися мої сусіди праворуч і ліворуч (по залу засідань ВР, – ред.) – то таким чином просто проявили свої емоції. Вони просто попросили, щоб він вибачився. Пан Гео має своєрідне почуття гумору, коли він може до колег по фракції говорити матом”, – зазначила Верещук.

Вона додала, що Бужанський заступився за неї та вимагав вибачень.

“Я зворушена і вражена нашими чоловіками з фракції “Слуги народу”, які безапеляційно не будуть терпіти, коли хтось над жінкою намагається таким чином вивищитися”, – розповіла Верещук.

Верещук уточнила, що в чаті обговорювалися законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Також вона вимагала публічного вибачення від свого колеги Гео Лероса за образи на її адресу в чаті.

“Я вчора його попросила: будь ласка, знайди час вибачитися, матом писати недобре… Я хочу, щоб це відбувалося тепер публічно. Я не хотіла про це говорити, але так вже сталося”, – наголосила вона.

Кореспондентові #Букв вдалося зафіксувати листування, через яке побилися Гео Лерос і Максим Бужанський. Воно здійснювалося у внутрішньому чаті фракції “Слуги народу” під назвою “Sluga Speakers”.

Образи виборців

Невдовзі після виборів Бужанський дізнався, що на території одній зі шкіл Дніпра на тисячу учнів є 20 відкритих люків. Вони не закриті, оскільки грошей на кришки немає.

Бужанський звинуватив батьків у тому, що їх нібито не хвилює безпека їхніх дітей і вони не можуть зібрати гроші на кришки для люків, що вартують 500 гривень кожен. Бужанський стверджував, що, за словами директора школи, батьки категорично проти цього — їх ледве змусили купити в школу декілька перегорілих лампочок.

У відповідь на такі слова директора нардеп сказав, що готовий купити кришки на люки сам, але при цьому зазначив, що прийде на батьківські збори й скаже мамам і татам, що вони “довбо@оби, до того ж інфантильні”.

“Мені не по*єр, що їхні діти можуть зламати ноги, їм по*єр. Переробити я їх не перероблю, то хоч правду скажу. Як офіційна особа. І так, депутата місцевої ради там не знає ніхто. Видно, що людина прекрасно працює, особисто приведу на її місце нову”, – написав Бужанський.

У коментарях під дописом нардепа йому нагадали про те, що батьки, як платники податків, вже “не раз скинулися на люки”, а також про те, що вимагати з них гроші – це ознака пропаганди корупції.

Наступного дня Бужанський вирішив частково вибачитися перед батьками за те, що назвав їх “довбо@обами” і “інфантильними”. Він написав, що “перегнув з епітетами”.

Водночас він заявив, що батьки самі винні в ситуації, що склалася з відсутністю кришок для люків, оскільки не зверталися до місцевого депутата та не дзвонили на гарячу лінію міського голови. Він вже не згадував про те, що готовий дати гроші на кришки для люків, але зазначив, що може “тупо зайнятися роботою вашого міського депутата”.

Свій спіч він закінчив частковими вибаченнями:

“Вибачте за “дов@ойобів”, неправий однозначно. Ловіть “інфантилів” тоді. Ось це вже 100 %”.

Відмова вшанувати Героїв Небесної сотні

19 лютого 2020 року під час засідання в залі Парламенту вшановували пам’ять загиблих у війні на Донбасі. Після оголошення хвилини мовчання всі депутати піднялися і Бужанський у тому числі.

Після того депутати вирішили вшанувати хвилиною мовчання загиблих на Майдані. Але, за повідомленням журналіста Андрія Дзиндзі, цього разу Бужанський залишився сидіти на своєму місці.

Згодом він пояснив, що не вшанував пам’ять загиблих, оскільки йому не сподобався підхід.