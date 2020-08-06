Про це повідомляють #Букви з посиланням на фотографії пресслужби президента.
Так, Зеленський почав порушувати карантин відразу після прильоту в Бахмут. Він та голова Офісу президента вийшли з літака без масок.
Фото: Пресслужба президента
Під час перебування в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області Глава держави теж порушував карантин. Зеленський вручав державні нагороди українським захисникам і розмовляв з військовими без маски.
Фото: Пресслужба президента
Зеленський порушив карантин і в супермаркеті у Бахмуті, куди він зайшов з натовпом охоронців і журналістів. Президент ходив між відділами у магазині і фотографувався з людьми також без маски.
Зазначимо, що пресслужба опублікувала фотографії, на яких Зеленський був у масці в магазині.
Фото: “Обозреватель”
Фото: elena_lnkv
Фото: tovt_kate
Нагадаємо, Хмельницький міський районний суд зупинити провадження щодо Президента Володимира Зеленського за порушення карантину і звернувся з цього приводу до Верховного Суду.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила пресслужба Глави держави.
- При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани могли працювати лише на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).
- Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив до кафе “переконатися в дотриманні норм”, у зв’язку з чим це не є порушення карантину.
- У кафе в Хмельницькому, яке напередодні попри карантин відвідав президент Володимир Зеленський, пояснили, що пустили його, бо “є норми культури”.
- Водночас сам Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.