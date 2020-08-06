Президент України Володимир Зеленський сьогодні в Бахмуті весь день порушував карантин.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на фотографії пресслужби президента.

Так, Зеленський почав порушувати карантин відразу після прильоту в Бахмут. Він та голова Офісу президента вийшли з літака без масок.

Фото: Пресслужба президента

Під час перебування в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області Глава держави теж порушував карантин. Зеленський вручав державні нагороди українським захисникам і розмовляв з військовими без маски.

Фото: Пресслужба президента

Зеленський порушив карантин і в супермаркеті у Бахмуті, куди він зайшов з натовпом охоронців і журналістів. Президент ходив між відділами у магазині і фотографувався з людьми також без маски.

Зазначимо, що пресслужба опублікувала фотографії, на яких Зеленський був у масці в магазині.

Фото: “Обозреватель”

Фото: elena_lnkv

Фото: tovt_kate

Нагадаємо, Хмельницький міський районний суд зупинити провадження щодо Президента Володимира Зеленського за порушення карантину і звернувся з цього приводу до Верховного Суду.