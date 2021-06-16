Про це повідомляється на сайті суду.
Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно В.Ф. Януковича, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України.
“Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, суддею судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника, який діє в інтересах В.Ф. Януковича, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 червня 2021 року у зв’язку з тим, що апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України”, – повідомили в пресслужбі.
Справа проти Януковича за ч. 1 ст. 109 КК України (захоплення влади) стосується повернення у 2010 році Конституції в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.
У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року Януковичем дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України.
Нагадаємо, що Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.
Як сповіщалося, 4 травня 2020 року Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади. Тоді Офіс генпрокурора інформував, що отримав можливість розпочати процедуру екстрадиції Януковича з Росії.
Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Російська Федерація відмовилася екстрадувати президента-втікача Віктора Януковича за запитом Києва.
Зауважимо також, що захист Януковича оскаржував рішення від 4 травня 2020 року, але Апеляційний суд Києва залишив заочний арешт в силі.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Його засудили до 13 років в’язниці. 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним цей вирок.
- Також триває розгляд справи щодо розстрілів на Майдані, фігурантом якої є Янукович. Через неявку захисників президента-втікача, у цій справі йому призначать державного адвоката.