Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу на ухвалу про спеціальне досудове розслідування відносно колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомляється на сайті суду.

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно В.Ф. Януковича, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України.

“Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, суддею судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника, який діє в інтересах В.Ф. Януковича, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 червня 2021 року у зв’язку з тим, що апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України”, – повідомили в пресслужбі.

Справа проти Януковича за ч. 1 ст. 109 КК України (захоплення влади) стосується повернення у 2010 році Конституції в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року Януковичем дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України.

Нагадаємо, що Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.

Як сповіщалося, 4 травня 2020 року Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади. Тоді Офіс генпрокурора інформував, що отримав можливість розпочати процедуру екстрадиції Януковича з Росії.

Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Російська Федерація відмовилася екстрадувати президента-втікача Віктора Януковича за запитом Києва.

Зауважимо також, що захист Януковича оскаржував рішення від 4 травня 2020 року, але Апеляційний суд Києва залишив заочний арешт в силі.