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Кабмін затвердив нове правління «Укрзалізниці»: хто керуватиме компанією

Кабінет Міністрів звільнив колишніх членів правління “Укрзалізниці” та призначив нових до обрання наглядової ради.

Вівторок, 26 жовтня 2021, 15:19

Відповідну постанову від 25 жовтня опубліковано на сайті Уряду.

Відтак, головою правління “Укрзалізниці” призначено Олександра Камишіна, який очолював компанію у статусі виконувача обов’язків з серпня. До 2019 року Камишін обіймав посаду топменеджера в компанії SCM Ріната Ахметова, згодом він був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Членами правління також стали: 

  • Григорій Бойко – директор з інженерно-технічного забезпечення “УЗ”;
  • Євген Лященко – ексдиректором “Медіа Групи Україна”, що входить до SCM Ахметова, після призначення Камишіна був його позаштатним радником;
  • Орест Логунов – з 2017 року був директором публічних закупівель у “Нафтогазі”, перед цим працював директором з логістики у ДТЕК Ріната Ахметова та директором з логістики та закупівель АрселорМіттал;
  • Олександр Перцовський – очільник пасажирської вертикалі в “УЗ” з 2020 року, ексзаступник директора Укрпошти;
  • Роман Черніцький – з початку 90-х працював на різних посадах в УЗ, впродовж останніх років був директором з інфраструктури “Укрзалізниці”.

Це правління “Укрзалізниці” призначено тимчасово, до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про формування правління.

Цією ж постановою Кабмін припинив повноваження членів правління “Укрзалізниці” Франтішека Буреша та Івана Юрика і звільнив від виконання обов’язків Івана Синякова.

Нещодавно стало відомо, що Кабінет Міністрів України не подовжив контракт з головою наглядової ради “Укрзалізниці” Шевкі Аджунером та її членами: Сергієм Лещенком, Олегом Журавльовим і Андреасом Матьє.

У травні на сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція з вимогою звільнити Сергія Лещенка з посади члена наглядової ради ПАТ “Укрзалізниця” після концерту його дружини діджейки Анастасії Топольської у Москві. Петиція досі не зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

Засновником і єдиним власником АТ “Укрзалізниця” є держава в особі Кабінету Міністрів України. У січні 2021 року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію питань перевірки й оцінки стану Акціонерного товариства “Укрзалізниця”. Згідно з пояснювальною запискою, за результатами 2019 року АТ “Укрзалізниця” продемонструвало “найгірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже по всіх напрямках діяльності”.

Раніше у вересні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України наполягала на відстороненні наглядової ради “УЗ”. За словами голови ТСК, наглядова рада не виконує належним чином свою роботу та доклала руку до критичної ситуації, що склалася в “Укрзалізниці”.

Водночас міністр інфраструктури Олександр Кубраков узгодив кандидатуру Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради “Укрзалізниці”. Рішення ухвалюватиме Кабмін.

Теги: голова правління, Кабмін, Олександр Камишін, Укрзалізниця

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