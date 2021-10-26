Кабмін затвердив нове правління «Укрзалізниці»: хто керуватиме компанією

Відповідну постанову від 25 жовтня опубліковано на сайті Уряду.

Відтак, головою правління “Укрзалізниці” призначено Олександра Камишіна, який очолював компанію у статусі виконувача обов’язків з серпня. До 2019 року Камишін обіймав посаду топменеджера в компанії SCM Ріната Ахметова, згодом він був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Членами правління також стали:

Григорій Бойко – директор з інженерно-технічного забезпечення “УЗ”;

Євген Лященко – ексдиректором “Медіа Групи Україна”, що входить до SCM Ахметова, після призначення Камишіна був його позаштатним радником;

Орест Логунов – з 2017 року був директором публічних закупівель у “Нафтогазі”, перед цим працював директором з логістики у ДТЕК Ріната Ахметова та директором з логістики та закупівель АрселорМіттал;

Олександр Перцовський – очільник пасажирської вертикалі в “УЗ” з 2020 року, ексзаступник директора Укрпошти;

Роман Черніцький – з початку 90-х працював на різних посадах в УЗ, впродовж останніх років був директором з інфраструктури “Укрзалізниці”.

Це правління “Укрзалізниці” призначено тимчасово, до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про формування правління.

Цією ж постановою Кабмін припинив повноваження членів правління “Укрзалізниці” Франтішека Буреша та Івана Юрика і звільнив від виконання обов’язків Івана Синякова.