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У п’ятницю, 14 травня, Володимир Завгородній написав петицію до Кабінету Міністрів з вимогою звільнити держслужбовця Сергія Лещенка.

Автор петиції акцентує, що колишній депутат і журналіст був призначений на посаду в “УЗ” розпорядженням уряду і є офіційним представником держави у керівному органі державної кампанії.

Водночас його дружина, діджейка Анастасія Топольська, заробляє, виступаючи в Москві. Автор петиції вважає виступи в РФ недоречними у той час, коли триває війна.

“8 та 9 травня на території країни окупанта, в місті Москва, відбувся творчий виступ Анастасії Топольскої, яка є дружиною Сергія Лещенка, члена наглядової ради “Укрзалізниці”. Виходить, що дружина українського держслужбовця заробляє гроші в країні-агресорі, в нічному клубі, що знаний лояльністю до Путіна. Родині Сергія Лещенка настільки не вистачає 332 тисяч гривень в місяць зарплати в “Укрзалізниці”? Це вже барижництво і торгівля на крові, чи ще тільки відсутність поняття честі? Як можна заробляти в Росії, коли триває війна? Чи це не співпраця із агресором?”, — пише він.

Також автора петиції турбують питання, пов’язані із можливою небезпекою таких виступів Топольської.

“А пан Лещенко має доступ до державної таємниці? А держава Україна впевнена, що його дружина не розповість конфіденційні дані, що стосуються критичної інфраструктури російським спецслужбам? Як може дружина українського посадовця (який роками розповідав країні про чесність, принципи і чистоту), їхати виступати до Москви?”, — зазначає Завгородній.

Зважаючи на викладене вище Завгородній закликає уряд звільнити Лещенка.

“Пане прем’єр-міністр, Ви майже президент (адже Володимир Зеленський казав, що усі ми трохи президенти). Я, громадянин України, Володимир Завгородній — теж майже президент. Як майже президент майже президента, вимагаю від Вас і Кабінету Міністрів України звільнити Сергія Лещенка із наглядової ради державної АТ “Українська залізниця” за несумісність статусу держслужбовця та ведення родинного бізнесу в країні-агресорі“, — резюмує він.

Станом на 01:00 19 травня петиції зібрала 2968 підписів з 25000, які необхідні для її розгляду.

Що відомо про виступ дружини Лещенка в РФ?

Дружина Сергія Лещенка – Анастасія Топольська виступала в Москві 8-9 травня. Топольська брала участь в івенті HOROVOD в московському артцентрі Mutabor.

Примітно, що Росія суттєво обмежила в’їзд іноземців до країни. Обставини того, як Топольська потрапила до Росії, залишаються невідомими. Після критики через виступ в Москві на 9 травня в соцмережах жартує про потяги, але не коментує обставини поїздки до РФ.

Лещенко у відповідь на критику заявив, що його дружина виступаючи в Росії популяризує Україну та підтримує ЛГБТ й інші меншини, що потерпають від режиму Володимира Путіна та Рамзана Кадирова.

При цьому клуб, де виступала дружина Лещенка, пов’язують із бізнесменом, який влаштовував вечірку на честь Путіна. До того ж травневий візит до РФ не був єдиним за останні роки.

Крім цього, журналісти повідомляли, що родичі дружини Лещенка дотримуються проросійських поглядів. Зокрема, сестра Анастасії Топольської ділиться в соцмережах симпатією до президента Росії Володимира Путіна.

Сама Топольська теж виступала з неоднозначними заявами щодо політичних питань. Зокрема, обурювалася законом про квоти для української музики на радіо, за який голосував її чоловік.