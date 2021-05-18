Про це повідомляють #Букви.
У п’ятницю, 14 травня, Володимир Завгородній написав петицію до Кабінету Міністрів з вимогою звільнити держслужбовця Сергія Лещенка.
Автор петиції акцентує, що колишній депутат і журналіст був призначений на посаду в “УЗ” розпорядженням уряду і є офіційним представником держави у керівному органі державної кампанії.
Водночас його дружина, діджейка Анастасія Топольська, заробляє, виступаючи в Москві. Автор петиції вважає виступи в РФ недоречними у той час, коли триває війна.
“8 та 9 травня на території країни окупанта, в місті Москва, відбувся творчий виступ Анастасії Топольскої, яка є дружиною Сергія Лещенка, члена наглядової ради “Укрзалізниці”. Виходить, що дружина українського держслужбовця заробляє гроші в країні-агресорі, в нічному клубі, що знаний лояльністю до Путіна. Родині Сергія Лещенка настільки не вистачає 332 тисяч гривень в місяць зарплати в “Укрзалізниці”? Це вже барижництво і торгівля на крові, чи ще тільки відсутність поняття честі? Як можна заробляти в Росії, коли триває війна? Чи це не співпраця із агресором?”, — пише він.
Також автора петиції турбують питання, пов’язані із можливою небезпекою таких виступів Топольської.
“А пан Лещенко має доступ до державної таємниці? А держава Україна впевнена, що його дружина не розповість конфіденційні дані, що стосуються критичної інфраструктури російським спецслужбам? Як може дружина українського посадовця (який роками розповідав країні про чесність, принципи і чистоту), їхати виступати до Москви?”, — зазначає Завгородній.
Зважаючи на викладене вище Завгородній закликає уряд звільнити Лещенка.
“Пане прем’єр-міністр, Ви майже президент (адже Володимир Зеленський казав, що усі ми трохи президенти). Я, громадянин України, Володимир Завгородній — теж майже президент. Як майже президент майже президента, вимагаю від Вас і Кабінету Міністрів України звільнити Сергія Лещенка із наглядової ради державної АТ “Українська залізниця” за несумісність статусу держслужбовця та ведення родинного бізнесу в країні-агресорі“, — резюмує він.
Станом на 01:00 19 травня петиції зібрала 2968 підписів з 25000, які необхідні для її розгляду.
Що відомо про виступ дружини Лещенка в РФ?
Дружина Сергія Лещенка – Анастасія Топольська виступала в Москві 8-9 травня. Топольська брала участь в івенті HOROVOD в московському артцентрі Mutabor.
Примітно, що Росія суттєво обмежила в’їзд іноземців до країни. Обставини того, як Топольська потрапила до Росії, залишаються невідомими. Після критики через виступ в Москві на 9 травня в соцмережах жартує про потяги, але не коментує обставини поїздки до РФ.
Лещенко у відповідь на критику заявив, що його дружина виступаючи в Росії популяризує Україну та підтримує ЛГБТ й інші меншини, що потерпають від режиму Володимира Путіна та Рамзана Кадирова.
При цьому клуб, де виступала дружина Лещенка, пов’язують із бізнесменом, який влаштовував вечірку на честь Путіна. До того ж травневий візит до РФ не був єдиним за останні роки.
Крім цього, журналісти повідомляли, що родичі дружини Лещенка дотримуються проросійських поглядів. Зокрема, сестра Анастасії Топольської ділиться в соцмережах симпатією до президента Росії Володимира Путіна.
Сама Топольська теж виступала з неоднозначними заявами щодо політичних питань. Зокрема, обурювалася законом про квоти для української музики на радіо, за який голосував її чоловік.
- Варто зазначити також, що на початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield. Вона уточнила, що вакцинувалася “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”. Наразі дію цього наказу зупинено. Дружина Лещенка наголошувала, що без щеплення їй “не бачити міжнародних гастролей”.