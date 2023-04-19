Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Зокрема канадські, норвезькі та польські військові інструктори тренують українців як на віртуальних тренажерах, так і на бойових стрільбах під час маневрів.
Тренування відбуваються в навчальному центрі у Свентошуві.
Програма під керівництвом Варшави спрямована на те, щоб допомогти Україні відстояти право на самооборону, закріплене в Статуті ООН проти неспровокованої агресії Росії.
Зауважимо, українські військові продовжують опановувати керування танками Leopard 2. Під час тренувань у Польщі вони вчаться, як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.
Окрім цього, канадські сапери навчають українських військових подоланню мінної загрози на полі бою. Тренування відбуваються у Польщі.
Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить із французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним із найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.
- #Буквам вдалось поспілкуватись з українським військовим, який брав участь у реалізації програм підготовки військовослужбовців ЗСУ у Великій Британії. З огляду на режим секретності, ми свідомо відмовились від зйомки фото та відео з тренувальної бази та процесу навчання, натомість скориставшись матеріалами, уже опублікованими Генеральним штабом Збройних Сил України.
- Начальник служби військового капеланства ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ, полковник Олексій Терещук повідомив, що нині вже є домовленості з США щодо підготовки 25 українських військових капеланів.
- Міністр оборони Себастьян Лекорню зауважив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на Mirage 2000 у Польщі, наразі переговори з Києвом ведуться.
- У Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом австралійських інструкторів опановують ведення позиційних (траншейних) бойових дій.
- Польща хоче відкрити навчальний центр для тренувань на ракетних системах HIMARS на своїй території.