Інструктори з країн НАТО навчають українських військових на танках Leopard у Польщі — танкісти пройшли насичений 30-денний курс навчання.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Зокрема канадські, норвезькі та польські військові інструктори тренують українців як на віртуальних тренажерах, так і на бойових стрільбах під час маневрів.

Тренування відбуваються в навчальному центрі у Свентошуві.

Програма під керівництвом Варшави спрямована на те, щоб допомогти Україні відстояти право на самооборону, закріплене в Статуті ООН проти неспровокованої агресії Росії.

Зауважимо, українські військові продовжують опановувати керування танками Leopard 2. Під час тренувань у Польщі вони вчаться, як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.

Окрім цього, канадські сапери навчають українських військових подоланню мінної загрози на полі бою. Тренування відбуваються у Польщі.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить із французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним із найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.