Кандидатуру експрезидента Грузії і колишнього губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем'єра з реформ ніхто не відкликав, тому що її ніхто і не подавав.

Про це в коментарі #Буквам розповіли ряд народних депутатів від “Слуги народу”, зокрема заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Також нардеп Олександр Качура провів “лікнеп” для блогерів, що не можна відкликати того, кого не подавали.

“Юридична консультація для блогерів. Офіційно жодного подання від прем’єра до Верховної Ради по Саакашвілі не заходило. Не можна відкликати те, що не подавалося”, – наголосив він у своєму Telegram-каналі.

Депутати не змогли спрогнозувати, коли буде розглянуто питання Саакашвілі.

Разом із тим поки офіційно своє бажання підтримати його кандидатуру на посаду віце-прем’єра підтвердили лише 100 нардепів від “слуг”.

На зустрічі Саакашвілі і фракції “Голосу” питання призначення не обговорювали.

Про те, що влада хоче призначити колишнього президента Грузії віце-прем’єром з реформ в Уряді Дениса Шмигаля, стало відомо 22 квітня.

Саакашвілі стверджував, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати переговірником із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Саакашвілі розраховував, що вже у цей четвер, 30 квітня, Верховна Рада проголосує за його призначення віце-прем’єр-міністром України.