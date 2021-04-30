Ще трьом військовим службовим особам повідомили про підозру у провадженні за фактом катастрофи літака АН-26 поблизу Чугуєва (Харківська область) у вересня 2020 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозри отримали двоє заступників командира військової частини А4104. Вони підозрюються у порушенні правил підготовки та проведення польотів та недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

Депутатові Харківської облради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).

“Всім їм вручені клопотання про обрання запобіжних заходів. Сторона обвинувачення у суді проситиме про застосування до них домашнього арешту”, — сповістили в Офісі.

Також було змінено підозри Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України Сергію Дроздову, колишньому командиру військової частини А4104 та колишньому керівнику управління польотами на аеродромі “Чугуїв”. Про зміст змін не інформують.

Катастрофа АН-26

Як відомо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба. Одна з камер спостереження, встановлена ​​на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака АН-26. З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

26 вересня стало відомо, що екіпажу військового літака Ан-26, який зазнав аварії в Харківській області, дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.

Державне бюро розслідувань перевіряло чотири версії причин авіакатастрофи. Слідча група призначила понад 50 експертиз.

18 грудня слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України Сергію Дроздову у справі щодо катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом.

23 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід трьом фігурантам кримінального провадження.