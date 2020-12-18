Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: командувачу Повітряних сил оголосили підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України Сергію Дроздову у справі щодо катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом.

Про це у п’ятницю, 18 грудня, повідомили представники ДБР під час брифінгу.

Слідчі отримали переконливі докази, на підставі яких підозрюються окремі особи, причетні до організації навчальних польотів. Зазначається, що вони допустили порушення у своїй службовій діяльності, що спровокувало катастрофу під Чугуєвом.

“Ми вручили письмове повідомлення про підозру керівнику польотів військової частини, який у цей день здійснював управління польотами, командиру зазначеної військової частини, який затверджував план польотів із порушеннями, також повідомлено про підозру командувача Повітряних сил ЗСУ, який скоїв недбалість щодо виконання своїх службових обов’язків, що спричинило трагедію”, – заявив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.

Зокрема, генерал-лейтенанта Дроздова підозрюють в недбалому ставленні до службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Керівництву управління польотів загрожує до 15 років ув’язнення за порушення правил польотів і підготовки до них.

ДБР планує звернутися в суд для визначення міри запобіжного заходу підозрюваним. Наголошується, що “їхня причетність доведена експертизами”.

Для довідки: Сергій Дроздов обіймає посаду командувача Повітряних сил ЗСУ з 2015 року. Свою військову кар’єру розпочав під час становлення незалежної України на посаді льотчика. Дроздов нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.