Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: командувачу Повітряних сил оголосили підозру

Про це у п’ятницю, 18 грудня, повідомили представники ДБР під час брифінгу.
Слідчі отримали переконливі докази, на підставі яких підозрюються окремі особи, причетні до організації навчальних польотів. Зазначається, що вони допустили порушення у своїй службовій діяльності, що спровокувало катастрофу під Чугуєвом.
“Ми вручили письмове повідомлення про підозру керівнику польотів військової частини, який у цей день здійснював управління польотами, командиру зазначеної військової частини, який затверджував план польотів із порушеннями, також повідомлено про підозру командувача Повітряних сил ЗСУ, який скоїв недбалість щодо виконання своїх службових обов’язків, що спричинило трагедію”, – заявив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.
Зокрема, генерал-лейтенанта Дроздова підозрюють в недбалому ставленні до службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.
Керівництву управління польотів загрожує до 15 років ув’язнення за порушення правил польотів і підготовки до них.
ДБР планує звернутися в суд для визначення міри запобіжного заходу підозрюваним. Наголошується, що “їхня причетність доведена експертизами”.
Для довідки: Сергій Дроздов обіймає посаду командувача Повітряних сил ЗСУ з 2015 року. Свою військову кар’єру розпочав під час становлення незалежної України на посаді льотчика. Дроздов нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.
Як відомо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.
З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.
Сьогодні Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак Ан-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.
- Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ № 410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
- Сім’ї загиблих у катастрофі Ан-26 отримають по 1,5 млн грн компенсації. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.
- Слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака Ан-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.
- 26 вересня стало відомо, що екіпажу військового літака Ан-26, який зазнав аварії в Харківській області, дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.