Керівництво України намагається знищити матеріали справи «вагнерівців» – Турчинов

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що керівництво України намагається знищити матеріали, що засвідчують підготовку спецслужб із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", причетних до військових злочинів на Донбасі.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Так, під час пресконференції Турчинов і колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрували документи, на основі яких 30 липня нібито мали вручити підозри 26 вагнерівцям.

Луценко наголосив, що ці документи свідчать, що спецоперація була, а “влада бреше”.

І собі, Турчинов зазначив, що керівництво країни намагається знищити відповідні матеріали та документи, щоб приховати зрив спецоперації.

“Керівництво держави починає приховувати цю інформацію і, ба більше, примушує керівників українських спецслужб обманювати суспільство. Але ви знаєте, найбільш небезпечним є те, що для того, щоб приховати зло, здійснюються спроби знищити цю інформацію, знищити документи, знищити матеріали справи. Це вже нові злочини, в реалізацію яких втягують чиновників, співробітників розвідки, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури”, – сказав він.

Крім того, колишній секретар РНБО заявив, що офіцери СБУ, які брали участь у спецоперації, готові дати свідчення Тимчасовій слідчій комісії, якщо вона буде створена в Парламенті.

“Розмовляв з багатьма офіцерами, які брали участь у цій спецоперації, вони готові дати свідчення парламентській Тимчасовій слідчій комісії. Вони не можуть, як ми, вийти на пресконференцію, оскільки на посадах, робити заяви, але вони дадуть свідчення, чесно розповівши все, як відбувалося і на якому етапі була зірвана видатна операція українських спецслужб”, – зазначив Турчинов.