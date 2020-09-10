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Керівництво України намагається знищити матеріали справи «вагнерівців» – Турчинов

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що керівництво України намагається знищити матеріали, що засвідчують підготовку спецслужб із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", причетних до військових злочинів на Донбасі.

Четвер, 10 вересня 2020, 17:04

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Так, під час пресконференції Турчинов і колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрували документи, на основі яких 30 липня нібито мали вручити підозри 26 вагнерівцям.

Луценко наголосив, що ці документи свідчать, що спецоперація була, а “влада бреше”.

І собі, Турчинов зазначив, що керівництво країни намагається знищити відповідні матеріали та документи, щоб приховати зрив спецоперації.

“Керівництво держави починає приховувати цю інформацію і, ба більше, примушує керівників українських спецслужб обманювати суспільство. Але ви знаєте, найбільш небезпечним є те, що для того, щоб приховати зло, здійснюються спроби знищити цю інформацію, знищити документи, знищити матеріали справи. Це вже нові злочини, в реалізацію яких втягують чиновників, співробітників розвідки, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури”, – сказав він.

Крім того, колишній секретар РНБО заявив, що офіцери СБУ, які брали участь у спецоперації, готові дати свідчення Тимчасовій слідчій комісії, якщо вона буде створена в Парламенті.

“Розмовляв з багатьма офіцерами, які брали участь у цій спецоперації, вони готові дати свідчення парламентській Тимчасовій слідчій комісії. Вони не можуть, як ми, вийти на пресконференцію, оскільки на посадах, робити заяви, але вони дадуть свідчення, чесно розповівши все, як відбувалося і на якому етапі була зірвана видатна операція українських спецслужб”, – зазначив Турчинов.

Що відомо про спецоперацію з вагнерівцями?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в  базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Теги: затримання, вагнерівці, документи, затримання, Луценко, СБУ, спецоперація, Турчинов

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