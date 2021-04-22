Обласна комісія з питань ТЕБ і НС на Київщині продовжила посилений карантин до кінця поточного місяця.

Таке рішення було прийнято 22 квітня під час позачергового засідання комісії, інформує облдержадміністрація.

Як сповіщалося, 10 квітня комісія продовжила дію посиленого карантину до 23 квітня. Напередодні завершення цього строку комісія ухвалила продовжити дію додаткових протиепідемічних заходів в регіоні ще на тиждень.

“Ситуація із захворюванням на COVID-19 в нашій області поки що залишається складною. За даними обласного лабораторного центру, тільки за останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень — до 30 квітня”, – пояснив перший заступник голови КОДА Дмитро Назаренко.

Відповідно, окремим територіям Київщини:

рекомендовано з огляду на епідемічний стан призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

дозволено збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах (окрім проміжків часу з 7 до 10, з 16 до 20 годин);

дозволено здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50% від загальної місткості;

рекомендовано ввести пріоритетне обслуговування осіб похилого віку в магазинах з 10 до 12 ранку.

Крім того, на території Київщини надалі діятиму всі протиепідемічні заходи, передбачені для “червоної” зони. Про те, які обмеження діють в тій чи іншій зоні — в матеріалі.

Карантин в Україні