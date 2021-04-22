Таке рішення було прийнято 22 квітня під час позачергового засідання комісії, інформує облдержадміністрація.
Як сповіщалося, 10 квітня комісія продовжила дію посиленого карантину до 23 квітня. Напередодні завершення цього строку комісія ухвалила продовжити дію додаткових протиепідемічних заходів в регіоні ще на тиждень.
“Ситуація із захворюванням на COVID-19 в нашій області поки що залишається складною. За даними обласного лабораторного центру, тільки за останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень — до 30 квітня”, – пояснив перший заступник голови КОДА Дмитро Назаренко.
Відповідно, окремим територіям Київщини:
- рекомендовано з огляду на епідемічний стан призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
- дозволено збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах (окрім проміжків часу з 7 до 10, з 16 до 20 годин);
- дозволено здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50% від загальної місткості;
- рекомендовано ввести пріоритетне обслуговування осіб похилого віку в магазинах з 10 до 12 ранку.
Крім того, на території Київщини надалі діятиму всі протиепідемічні заходи, передбачені для “червоної” зони. Про те, які обмеження діють в тій чи іншій зоні — в матеріалі.
Карантин в Україні
Днями Кабінет Міністрів України продовжив дію режиму надзвичайної ситуації та адаптивного карантину до 30 червня.
Адаптивний карантин знову почав діяти в Україні з 24 лютого. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозувалося на кінець квітня.
Однак прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що в запровадженні тотального локдауну по всій території України немає потреби. 14 квітня він знову повторив цю тезу.
19 квітня Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі коронавірусу, але незабаром очікується новий.