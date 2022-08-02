Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram.
Загинув лікар Павло Ковальчук. Лікарі боролися за його життя близько 20 днів. На жаль, опіки та поранення виявилися надто важкими, додав голова ОВА.
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці 14 липня. Вони атакували “Калібрами” поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Водночас постраждав Будинок офіцерів. Внаслідок атаки було пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів, додали у пресслужбі ДСНС.
Одразу після обстрілу було відомо про 23 загиблих, серед яких було троє дітей. Потім їхнє число збільшилося до 26. Серед загиблих були 25-річний звукорежисер і член команди співачки Roxolana Євген Коваленко, 4-річна дівчинка Ліза, яка знялась у новорічному ролику першої леді України Олени Зеленської та лікар-невролог Наталія Фальштинська.
- Нагадаємо, у Вінниці Будинок офіцерів, куди влучила російська ракета, “законсервують” до зими. Планується зберегти фасад.
- У Росії ж тричі змінювали свою версію щодо обстрілу Вінниці.
- 16 липня у лікарні померла 24-та жертва ракетного удару по Вінниці. Йдеться про жінку, яка отримала 85% опіків тіла.
- 17 липня у Вінниці рідні, друзі та містяни прощаються з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня від ракетного обстрілу. Мама дівчинки — в одній із лікарень міста з травмою черева.