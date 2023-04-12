Коментарі Макрона щодо Китаю викликали «здивування» тайванських високопосадовців

Коментарі президента Франції Емманюеля Макрона після зустрічі з главою КНР викликають здивування, зауважив тайванський високопосадовець, задаючись питанням, чи не "вийшли з моди" основоположні ідеали Франції – свобода, рівність і братерство.

Про це повідомляє Reuters.

Макрон у коментарях під час поїздки до Китаю, яка мала продемонструвати європейську єдність щодо політики відносно КНР, застеріг від втягування в кризу навколо Тайваню, спричинену “американським ритмом і надмірною реакцією Китаю”.

Він також закликав Євросоюз зменшити свою залежність від США і стати “третім полюсом” у світових справах – поряд із Вашингтоном і Пекіном.

11 квітня спікер парламенту Тайваню Ю Сі-кун, зазначивши у Facebook над знімком екрана звіту про коментарі Макрона щодо Тайваню, поставив під сумнів відданість Франції свободі.

“Невже “liberté, égalité, fraternité” вийшли з моди? – написав він, посилаючись на офіційне французьке гасло “свобода, рівність, братерство”. Чи можна просто ігнорувати це, коли це є частиною конституції? Чи провідні демократичні країни можуть ігнорувати життя та смерть людей в інших країнах? – додав Ю. – Дії президента Макрона, провідної міжнародної демократії, викликають у мене здивування”.

Франція, як і більшість країн, не має офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, на який претендує Китай, але зберігає де-факто посольство в Тайбеї та приєдналася до інших союзників США в акцентуванні необхідності миру в Тайванській протоці.

11 квітня міністерство закордонних справ Тайваню намагалося применшити зауваження Макрона, хоча “взяло до уваги” те, що він сказав.

Зауважимо, у Німеччині та Чехії викликали обурення заяви президента Франції Емманюеля Макрона про Тайвань та залежність Європи від США. Політики розкритикували спробу підірвати ключовий альянс між Європою та США.

Президент Франції перебував з візитом у Китаї протягом 6-7 квітня, де він зустрівся з колегою Сі Цзіньпінем. Під час зустрічі він заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, а також уникати втягування в конфлікт між Пекіном і Вашингтоном щодо Тайваню. Зокрема він зазначив, що Європа стала більш залежною у сфері озброєнь та енергоносіїв. На його думку, варто зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості, бо у випадку конфлікту між країнами ЄС стане васалом.