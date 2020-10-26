Про це лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко сказав на брифінгу в штабі “Слуги народу” після завершення голосування, повідомляє кореспондент #Букв.

Корнієнко наголосив, що “закон не передбачає утворення коаліцій обов’язкових у місцевих радах”, при цьому є питання, за які гарантовано голосуватиме більшість депутатів, наприклад, як бюджети областей. У таких питаннях депутати “СН” створюватимуть ситуативні коаліції з іншими політсилами.

“За бюджет області точно будуть усі голосувати, це ж не Верховна Рада, це не політична позиція. Чи буде це коаліція? Так, це буде коаліція більшості взагалі депутатів, але вона буде ситуативною. Чи будемо ми голосувати поруч з “ЄС” чи з “Опозиційною платформою – за життя”? Можливо, я це не виключаю, але знов-таки, це об’єднання щодо важливих для громади, для району, для області питань”, — сказав він.

Також політик додав, що “Слуга народу” в місцевих радах шукатиме партнерів “серед конструктивних сил”, з якими немає “жорсткого протистояння”.

“Щодо стабільних коаліцій, що ми домовилися раз і назавжди і п’ять років перебуваємо в такому стані, я думаю, що ми будемо шукати партнерів серед конструктивних сил. У першу чергу – серед місцевих партій, там де в нас немає якогось жорсткого протистояння, як у Дніпрі, наприклад, де ми, швидше за все, будемо опонувати партії “Пропозиція”. Ну і взагалі по країні, думаю, що в нас збережеться ця традиція опонувати партії “Пропозиція”, з якою ми давно в дискусії”, — зазначив він.