#Букви зібрали актуальну інформацію на даний момент.
Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, всього за час поширення хвороби підтвердили 89 198 заражень.
З них на території материкового Китаю кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 80 026.
В той же час кількість померлих від коронавірусу перевищила 3000 людей, 2912 з них в Китаї.
У той же час 44 571 чоловік вилікувались від китайського коронавірусу.
Поширення коронавірусу
Після материкового Китаю найбільша кількість випадків коронавірусу на даний момент зафіксовано в Південній Кореї, де захворіло 4 335 людей.
Кількість хворих в Італії за добу зросла на 50%, на даний момент в країні захворіло 1 694 людини і померли вже 34 людини. При цьому кількість хворих коронавірусом в Ірані досягла 978 випадків, з яких 54 людини померли.
У Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають, що перевірка температури при перетині кордону не перешкоджає поширенню коронавірусу.
В Азербайджані через світової епідемії китайського коронавируса були скасовані шкільні заняття.
Перший випадок захворювання коронавірусом був підтверджений в Португалії.
У Чехії призупинили авіапольоти з Південної Кореї і північних регіонів Італії, які вважаються епіцентром коронавіруса в Європейському Союзі.
У США просять не скуповувати стерильні маски
Головний хірург США на своїй сторінці в Twitter попросив громадян припинити купувати стерильні маски.
Фахівець підкреслив, що носіння стерильних масок не врятує людей від зараження коронавірусом, однак масове скуповування масок може перешкодити превентивній діяльності лікарів і карантинним заходам по відношенню до вже хворих людей.
В цілому, за минулу добу в Сполучених Штатах було зафіксовано 89 випадків зараження китайським коронавірусом.
В Ірані від коронавірусу помер радник глави держави
В Ісламській Республіці Іран у понеділок від китайського коронавірусу помер радник Верховного Лідера держави Алі Хаменеї.
Уточнюється, що члену Ради радників Мохаммаду Мірмохаммаді був 71 рік.
Нові випадки в Росії
У Росії підтвердили черговий випадок зараження короонавірусом.
Як повідомили в російському міністерстві охорони здоров’я, китайський коронавірус був підтверджений у громадянина Росії, який повернувся додому з Італії в кінці лютого.
В даний момент громадяни, які контактували з хворим, проходять тести в Москві.
Загалом в Росії підтверджено вже сім випадків захворювання китайським атиповим коронавірусом, включаючи трьох людей, які були евакуйовані з круїзного лайнеру Princess Diamond і двох громадян Китаю.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що всіх людей, що прибувають в Штати з країн з високим ризиком інфікування коронавірусом Covid-19, будуть додатково перевіряти.