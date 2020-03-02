Кількість летальних випадків в світі від китайського атипового коронавірусу перевищила 3000.

#Букви зібрали актуальну інформацію на даний момент.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, всього за час поширення хвороби підтвердили 89 198 заражень.

З них на території материкового Китаю кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 80 026.

В той же час кількість померлих від коронавірусу перевищила 3000 людей, 2912 з них в Китаї.

У той же час 44 571 чоловік вилікувались від китайського коронавірусу.

Поширення коронавірусу

Після материкового Китаю найбільша кількість випадків коронавірусу на даний момент зафіксовано в Південній Кореї, де захворіло 4 335 людей.

Кількість хворих в Італії за добу зросла на 50%, на даний момент в країні захворіло 1 694 людини і померли вже 34 людини. При цьому кількість хворих коронавірусом в Ірані досягла 978 випадків, з яких 54 людини померли.

У Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають, що перевірка температури при перетині кордону не перешкоджає поширенню коронавірусу.

В Азербайджані через світової епідемії китайського коронавируса були скасовані шкільні заняття.

Перший випадок захворювання коронавірусом був підтверджений в Португалії.

У Чехії призупинили авіапольоти з Південної Кореї і північних регіонів Італії, які вважаються епіцентром коронавіруса в Європейському Союзі.

У США просять не скуповувати стерильні маски

Головний хірург США на своїй сторінці в Twitter попросив громадян припинити купувати стерильні маски.

Фахівець підкреслив, що носіння стерильних масок не врятує людей від зараження коронавірусом, однак масове скуповування масок може перешкодити превентивній діяльності лікарів і карантинним заходам по відношенню до вже хворих людей.

В цілому, за минулу добу в Сполучених Штатах було зафіксовано 89 випадків зараження китайським коронавірусом.

В Ірані від коронавірусу помер радник глави держави

В Ісламській Республіці Іран у понеділок від китайського коронавірусу помер радник Верховного Лідера держави Алі Хаменеї.

Уточнюється, що члену Ради радників Мохаммаду Мірмохаммаді був 71 рік.

Нові випадки в Росії

У Росії підтвердили черговий випадок зараження короонавірусом.

Як повідомили в російському міністерстві охорони здоров’я, китайський коронавірус був підтверджений у громадянина Росії, який повернувся додому з Італії в кінці лютого.

В даний момент громадяни, які контактували з хворим, проходять тести в Москві.

Загалом в Росії підтверджено вже сім випадків захворювання китайським атиповим коронавірусом, включаючи трьох людей, які були евакуйовані з круїзного лайнеру Princess Diamond і двох громадян Китаю.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.