Для боротьби з новим смертельним коронавірусом nCoV 2019 поки немає лікування, також і немає вакцини. Але вчені всього світу практично моментально почали шукати захист від нього.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Тільки за останні п’ять років світ зіткнувся зі спалахами лихоманки Ебола, Зіка, ще одного коронавірусу під назвою Mers (близькосхідний респіраторний синдром), а тепер і новий вірус nCoV 2019.

Він вже уразив тисячі людей і вбив більше 160.

Але на відміну від багатьох попередніх спалахів інфекцій, коли для розробки вакцин потрібні були роки, дослідження вакцин, що допомагає зупинити nCoV 2019, почалися протягом декількох годин після виявлення вірусу.

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Китайські вчені оприлюднили його генетичний код дуже швидко. Ця інформація допомагає вченим визначити, звідки, ймовірно, з’явився вірус, як він може мутувати у міру розвитку спалаху і як захистити людей від нього.

Завдяки технологічному прогресу і підтримки урядів всього світу фінансувати дослідження, дослідницькі установи різних країн змогли швидко приступити до дій.

У лабораторії Inovio в Сан-Дієго, США, вчені використовують відносно новий тип технології ДНК для розробки потенційної вакцини. “INO-4800”, як його називають в даний час, планує почати випробування на людях до початку літа.

Кейт Бродерік, старший віце-президент з досліджень і розробок в Inovio, сказала: “Після того, як Китай надав послідовність ДНК цього вірусу, ми змогли провести її через комп’ютерні технології нашої лабораторії і розробити вакцину протягом трьох годин”.

“Наші ДНК-вакцини унікальні в тому, що вони використовують послідовності ДНК вірусу для націлювання на певні частини патогена, на які, як ми вважаємо, організм викличе найсильніший відповідь. Потім ми використовуємо власні клітини пацієнта, щоб вони стали “заводом для вакцини”, зміцнюючи власні механізми природної відповіді організму”.

Поки неможливо сказати, коли закінчиться спалах нового коронавірусу. Але якщо робота в Inovio піде за планом, компанія заявляє, що це буде найшвидша нова вакцина, коли-небудь розроблена і протестована в умовах спалаху.

В останній раз, коли схожий вірус – Sars – з’явився у 2002 році, Китай не поспішав повідомляти світу про те, що відбувається. Тому, коли приступили до розробки вакцини, спалах майже закінчився.

Факти про nCoV 2019:

31 грудня 2019 року. Китай попереджає Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про поширення пневмонії в Ухані.

1 січня 2020 року – Ринок морепродуктів / тварин, імовірно знаходиться в центрі спалаху, закривають.

9 січня – ВООЗ заявляє, що інфекція викликана новим типом коронавируса.

10 січня – Китай ділиться генетичним кодом нового вірусу.

11 січня – вчені починають працювати над вакциною – і перша смерть підтверджена.

13 січня – вірус вперше поширюється за кордон, випадок в Таїланді.

Робота в цих лабораторіях фінансується Коаліцією за інновації в забезпеченні готовності до епідемій (Cepi), в яку входять ряд урядів і благодійних організацій з усього світу і фінансується ними.

Коаліція була створена після спалаху Ебола в Західній Африці, щоб забезпечити фінансування для прискорення розробки вакцин проти нових хвороб.

Cepi також фінансує дві інші програми, які розробляють вакцину для цього нового коронавірусу.

Університет Квінсленда працює над створенням вакцини з “молекулярним затискачем”, який, “забезпечує цілеспрямоване і швидке виробництво вакцин проти безлічі вірусних патогенів”.

Moderna Inc в Массачусетсі також об’єднала зусилля з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США для прискорення своїх досліджень.

ВООЗ координує цей глобальний пошук нової вакцини.

Але незважаючи на всі зусилля по розробці вакцини, дослідження все ще знаходяться на ранній стадії на всіх об’єктах гонки. Клінічні випробування займають час і найкраще проводяться в умовах спалаху.

І поки немає ніяких гарантій, що будь-якої з проектів буде безпечним і досить ефективним.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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