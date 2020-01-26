В Україні ще не зафіксовано випадків зараження новим коронавірусом nCoV 2019, спалах якого спостерігається в Китаї.

Про це заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, повідомляє Офіс Президента України.

Повідомляється, що в неділю, 26 січня, Президент України Володимир Зеленський заслухав керівництво Міністерства охорони здоров’я щодо ситуації з коронавірусом, який поширюється з Китаю, та заходів, які МОЗ приймає в зв’язку з цим.

Міністр Зоряна Скалецька запевнила, що зараз в Україні не зафіксовано зараження цим вірусом, а три випадки підозри на коронавірус, виявлені раніше, були звичайним грипом.

Також голова МОЗ повідомила, що лікарні, лабораторії, лікарі та служби, відповідальні за перетин кордонів, підготували порядок реагування на захворювання.

“Сьогодні для всіх очевидні процедури в разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність в лабораторіях і по тест-системах для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу”, — зазначила Зоряна Скалецька.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що в Україні готові лікувати вірус, якщо він буде виявлений.

“Ті технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. За допомогою таких же технологій вони лікують грипоподібні захворювання”, — наголосив він.

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Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.