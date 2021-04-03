Станом на 3 квітня в Україні підтверджено понад 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним добовим показником від початку епідемії в нашій країні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 20 341 людини. Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 5 186 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 396 людей. За весь час епідемії в Україні померли 34 075 людей. Одужали за добу 9 166 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 342 тис. 536 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 731 тис. 971 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 128 492 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 297 тис. 800 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ –2 053 випадки за добу; всього виявлено 166 658 випадків – 3545 людей померли, 107 484 одужали;

• Вінницька область – 612 випадків за добу; всього зафіксовано 59 377 випадків – 1120 людей померли, 36 760 одужали;

• Волинська область – 445 випадків за добу; всього підтверджено 48 131 випадок – 795 людей померли, 41 198 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 433 випадки за добу; за весь час діагностовано 94 707 випадків – 2449 людей померли, 76 114 одужали;

• Донецька область – 749 випадків за добу; за час епідемії виявлено 61 291 випадок – 1309 людей померли, 49 004 одужали;

• Житомирська область – 642 випадки за добу; всього зафіксовано 73 566 випадків – 1243 пацієнта померли, 53 052 одужали;

• Закарпатська область – 393 випадки за добу; всього підтверджено 55 478 випадків – 1365 людей померли, 42 317 одужали;

• Запорізька область – 754 випадки за добу; всього діагностовано 80 522 випадки – 1459 людей померли, 69 681 одужали;

• Івано-Франківська область – 332 випадки за добу; всього виявлено 80 430 випадків – 1747 людей померли, 65 142 одужали;

• Київська область – 1 366 випадків за добу; всього зафіксовано 98 807 випадків – 1695 людей померли, 79 364 одужали;

• Кіровоградська область – 144 випадки за добу; всього підтверджено 13 675 випадків – 483 пацієнта померли, 9217 одужали;

• Луганська область – 230 випадків за добу; всього діагностовано 18 109 випадків – 550 людей померли, 15 250 одужали;

• Львівська область – 1 538 випадків за добу; за час епідемії виявлено 108 017 випадків – 2688 людей померли, 80 783 одужали;

• Миколаївська область – 471 випадок за добу; за весь час зафіксовано 53 178 випадків – 1116 людей померли, 42 214 одужали;

• Одеська область – 1 521 випадок за добу; всього підтверджено 112 000 випадків – 1881 пацієнт помер, 83 661 одужав;

• Полтавська область – 774 випадки за добу; всього діагностовано 57 300 випадків – 1191 пацієнт помер, 47 820 одужали;

• Рівненська область – 690 випадків за добу; за весь час виявлено 59 714 випадків – 771 пацієнт помер, 51 742 одужали;

• Сумська область – 825 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 60 577 випадків – 841 пацієнт помер, 50 583 одужали;

• Тернопільська область – 673 випадки за добу; всього зафіксовано 56 204 випадки – 804 пацієнта померли, 45 974 одужали;

• Харківська область – 1 470 випадків за добу; всього діагностовано 107 388 випадків – 2023 пацієнта померли, 86 360 одужали;

• Херсонська область – 274 випадки за добу; всього виявлено 25 022 випадки – 718 людей померли, 21 501 одужали;

• Хмельницька область – 1 144 випадки за добу; всього зафіксовано 67 417 випадків – 1209 людей померли, 52 219 одужали;

• Черкаська область – 743 випадки за добу; всього підтверджено 59 509 випадків – 776 людей померли, 50 436 одужали;

• Чернівецька область – 360 випадків за добу; всього діагностовано 71 112 випадків – 1401 пацієнт помер, 50 388 одужали;

• Чернігівська область – 705 випадків за добу; за час епідемії виявлено 43 782 випадки – 896 людей померли, 34 272 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 2 квітня в Україні було щеплено 18 814 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 286 647 людей. З них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 2 квітня:

• м. Київ – 2 060 щеплень;

• Вінницька область – 840 щеплень;

• Волинська область – 350 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 320 щеплень;

• Донецька область – 570 щеплень;

• Житомирська область – 810 щеплень;

• Закарпатська область – 440 щеплень;

• Запорізька область – 930 щеплень;

• Івано-Франківська область – 684 щеплення;

• Київська область – 270 щеплень;

• Кіровоградська область – 480 щеплень;

• Луганська область – 390 щеплень;

• Львівська область – 1 160 щеплень;

• Миколаївська область – 480 щеплень;

• Одеська область – 830 щеплень;

• Полтавська область – 860 щеплень;

• Рівненська область – 540 щеплень;

• Сумська область – 570 щеплень;

• Тернопільська область – 420 щеплень;

• Харківська область – 1 930 щеплень;

• Херсонська область – 50 щеплень;

• Хмельницька область – 680 щеплень;

• Черкаська область – 1380 щеплень;

• Чернівецька область – 390 щеплень;

• Чернігівська область – 380 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення.

Станом на 2 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 399 032 людини.