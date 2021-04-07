Станом на 7 квітня в Україні підтверджено понад 15 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та рекордну кількість смертей за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 15 415 людей. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 5 587 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померла 481 людина. Це рекордний добовий показник смертності за весь час епідемії в Україні.

Всього померли 35 498 людей.

Одужали за добу 11 472 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 373 тис. 851 пацієнт.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 784 тис. 579 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 140 224 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 456 тис. 635 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 417 випадків за добу; всього виявлено 170 517 випадків – 3701 пацієнт помер, 108 732 одужали;

• Вінницька область – 562 випадки за добу; всього зафіксовано 61 015 випадків – 1201 пацієнт помер, 38 614 одужали;

• Волинська область – 390 випадків за добу; всього підтверджено 49 305 випадків – 825 людей померли, 41 785 одужали;

• Дніпропетровська область – 671 випадок за добу; всього діагностовано 98 368 випадків – 2526 людей померли, 78 166 одужали;

• Донецька область – 650 випадків за добу; за час епідемії виявлено 63 386 випадків – 1362 пацієнта померли, 50 324 одужали;

• Житомирська область – 465 випадків за добу; за весь час зафіксовано 75 417 випадків – 1305 людей померли, 54 971 одужали;

• Закарпатська область – 331 випадок за добу; всього підтверджено 56 650 випадків – 1397 людей померли, 44 025 одужали;

• Запорізька область – 733 випадки за добу; всього діагностовано 82 487 випадків – 1507 людей померли, 70 137 одужали;

• Івано-Франківська область – 195 випадків за добу; всього виявлено 81 035 випадків – 1797 людей померли, 66 982 одужали;

• Київська область – 1 092 випадки за добу; всього зафіксовано 102 211 випадків – 1756 людей померли, 80 946 одужали;

• Кіровоградська область – 105 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 14 158 випадків – 498 людей померли, 9431 одужали;

• Луганська область – 254 випадки за добу; за весь час діагностовано 18 672 випадки – 566 людей померли, 15 519 одужали;

• Львівська область – 1 085 випадків за добу; всього виявлено 112 193 випадки – 2762 пацієнта померли, 82 989 одужали;

• Миколаївська область – 412 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 54 632 випадки – 1202 пацієнта померли, 43 038 одужали;

• Одеська область – 1 236 випадків за добу; за весь час підтверджено 116 407 випадків – 1985 людей померли, 85 160 одужали;

• Полтавська область – 482 випадки за добу; всього діагностовано 58 935 випадків – 1250 людей померли, 49 113 одужали;

• Рівненська область – 666 випадків за добу; всього виявлено 61 465 випадків – 808 людей померли, 52 642 одужали;

• Сумська область – 586 випадків за добу; всього зафіксовано 62 558 випадків – 881 пацієнт помер, 51 851 одужав;

• Тернопільська область – 569 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 58 230 випадків – 870 людей померли, 47 212 одужали;

• Харківська область – 1 017 випадків за добу; за весь час діагностовано 111 826 випадків – 2108 людей померли, 88 683 одужали;

• Херсонська область – 294 випадки за добу; всього виявлено 25 789 випадків – 736 людей померли, 21 743 одужали;

• Хмельницька область – 912 випадків за добу; всього зафіксовано 70 180 випадків – 1280 людей померли, 54 089 одужали;

• Черкаська область – 745 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 61 860 випадків – 797 людей померли, 51 394 одужали;

• Чернівецька область – 351 випадок за добу; за весь час діагностовано 72 382 випадки – 1454 пацієнта померли, 51 414 одужали;

• Чернігівська область – 195 випадків за добу; всього виявлено 44 901 випадок – 924 пацієнта померли, 34 891 одужав.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 6 квітня в Україні було щеплено 15 585 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 320 265 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 6 квітня:

• м. Київ – 1 819 щеплень;

• Вінницька область – 610 щеплень;

• Волинська область – 510 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 170 щеплень;

• Донецька область – 540 щеплень;

• Житомирська область – 630 щеплень;

• Закарпатська область – 420 щеплень;

• Запорізька область – 870 щеплень;

• Івано-Франківська область – 627 щеплень;

• Київська область – 0 щеплень;

• Кіровоградська область – 610 щеплень;

• Луганська область – 430 щеплень;

• Львівська область – 1 349 щеплень;

• Миколаївська область – 680 щеплень;

• Одеська область – 580 щеплень;

• Полтавська область – 830 щеплень;

• Рівненська область – 580 щеплень;

• Сумська область – 270 щеплень;

• Тернопільська область – 620 щеплень;

• Харківська область – 560 щеплень;

• Херсонська область – 40 щеплень;

• Хмельницька область – 990 щеплень;

• Черкаська область – 300 щеплень;

• Чернівецька область – 400 щеплень;

• Чернігівська область – 150 щеплень.

Вакцинацію здійснювали 127 мобільних бригад з імунізації та 755 пунктів щеплення.

Станом на 6 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 419 379 людей.