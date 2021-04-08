Станом на 8 квітня в Україні підтверджено понад 19 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже вполовину менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 19 419 людей. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 5092 людини.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 464 людини. За весь час епідемії померли 35 962 людини. Одужали за добу 10 032 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 383 тис. 883 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 803 тис. 998 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 128 440 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 514 тис. 631 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 886 випадків за добу; всього виявлено 172 403 випадки – 3749 людей померли, 109 449 одужали;

• Вінницька область – 604 випадки за добу; всього зафіксовано 61 619 випадків – 1229 людей померли, 39 235 одужали;

• Волинська область – 511 випадків за добу; всього підтверджено 49 816 випадків – 828 людей померли, 42 125 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 005 випадків за добу; всього діагностовано 99 373 випадки – 2556 людей померли, 78 669 одужали;

• Донецька область – 1 016 випадків за добу; за час епідемії виявлено 64 402 випадки – 1393 пацієнта померли, 50 672 одужали;

• Житомирська область – 869 випадків за добу; за весь час зафіксовано 76 286 випадків – 1326 людей померли, 55 445 одужали;

• Закарпатська область – 325 випадків за добу; всього підтверджено 56 975 випадків – 1401 пацієнт помер, 44 385 одужали;

• Запорізька область – 896 випадків за добу; всього діагностовано 83 383 випадки – 1529 людей померли, 70 206 одужали;

• Івано-Франківська область – 274 випадки за добу; всього виявлено 81 309 випадків – 1814 пацієнтів померли, 67 682 одужали;

• Київська область – 976 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 103 187 випадків – 1806 людей померли, 81 722 одужали;

• Кіровоградська область – 217 випадків за добу; за весь час підтверджено 14 375 випадків – 502 пацієнта померли, 9461 одужав;

• Луганська область – 264 випадки за добу; всього діагностовано 18 936 випадків – 571 пацієнт помер, 15 631 одужав;

• Львівська область – 1 255 випадків за добу; всього виявлено 113 448 випадків – 2782 пацієнта померли, 83 462 одужали;

• Миколаївська область – 353 випадки за добу; всього зафіксовано 54 985 випадків – 1223 пацієнта померли, 43 329 одужали;

• Одеська область – 1 142 випадки за добу; за час епідемії було підтверджено 117 549 випадків – 2028 людей померли, 85 422 одужали;

• Полтавська область – 738 випадків за добу; за весь час діагностовано 59 673 випадки – 1262 пацієнта померли, 49 536 одужали;

• Рівненська область – 733 випадки за добу; всього виявлено 62 198 випадків – 815 людей померли, 53 034 одужали;

• Сумська область – 560 випадків за добу; всього зафіксовано 63 118 випадків – 892 пацієнта померли, 52 217 одужали;

• Тернопільська область – 796 випадків за добу; всього підтверджено 59 026 випадків – 884 пацієнта померли, 47 654 одужали;

• Харківська область – 1 427 випадків за добу; всього діагностовано 113 253 випадки – 2130 людей померли, 89 394 одужали;

• Херсонська область – 474 випадки за добу; за час епідемії виявлено 26 263 випадки – 736 людей померли, 21 830 одужали;

• Хмельницька область – 1 158 випадків за добу; за весь час зафіксовано 71 338 випадків – 1300 людей померли, 54 725 одужали;

• Черкаська область – 822 випадки за добу; всього підтверджено 62 682 випадки – 811 людей померли, 51 572 одужали;

• Чернівецька область – 413 випадків за добу; всього діагностовано 72 795 випадків – 1469 людей померли, 51 732 одужали;

• Чернігівська область – 705 випадків за добу; всього виявлено 45 606 випадків – 926 людей померли, 35 294 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 7 квітня в Україні було щеплено 14 313 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 334 578 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 7 квітня:

• м. Київ – 1 890 щеплень;

• Вінницька область – 690 щеплень;

• Волинська область – 270 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 530 щеплень;

• Донецька область – 630 щеплень;

• Житомирська область – 460 щеплень;

• Закарпатська область – 480 щеплень;

• Запорізька область – 810 щеплень;

• Івано-Франківська область – 433 щеплення;

• Київська область – 450 щеплень;

• Кіровоградська область – 460 щеплень;

• Луганська область – 310 щеплень;

• Львівська область – 910 щеплень;

• Миколаївська область – 350 щеплень;

• Одеська область – 650 щеплень;

• Полтавська область – 620 щеплень;

• Рівненська область – 410 щеплень;

• Сумська область – 300 щеплень;

• Тернопільська область – 470 щеплень;

• Харківська область – 540 щеплень;

• Херсонська область – 100 щеплень;

• Хмельницька область – 820 щеплень;

• Черкаська область – 160 щеплень;

• Чернівецька область – 460 щеплень;

• Чернігівська область – 110 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.

Станом на 7 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 425 946 людей.