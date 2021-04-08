Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 19 419 людей. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 5092 людини.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 464 людини. За весь час епідемії померли 35 962 людини.
Одужали за добу 10 032 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 383 тис. 883 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 1 млн 803 тис. 998 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 128 440 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).
За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 514 тис. 631 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 1 886 випадків за добу; всього виявлено 172 403 випадки – 3749 людей померли, 109 449 одужали;
• Вінницька область – 604 випадки за добу; всього зафіксовано 61 619 випадків – 1229 людей померли, 39 235 одужали;
• Волинська область – 511 випадків за добу; всього підтверджено 49 816 випадків – 828 людей померли, 42 125 одужали;
• Дніпропетровська область – 1 005 випадків за добу; всього діагностовано 99 373 випадки – 2556 людей померли, 78 669 одужали;
• Донецька область – 1 016 випадків за добу; за час епідемії виявлено 64 402 випадки – 1393 пацієнта померли, 50 672 одужали;
• Житомирська область – 869 випадків за добу; за весь час зафіксовано 76 286 випадків – 1326 людей померли, 55 445 одужали;
• Закарпатська область – 325 випадків за добу; всього підтверджено 56 975 випадків – 1401 пацієнт помер, 44 385 одужали;
• Запорізька область – 896 випадків за добу; всього діагностовано 83 383 випадки – 1529 людей померли, 70 206 одужали;
• Івано-Франківська область – 274 випадки за добу; всього виявлено 81 309 випадків – 1814 пацієнтів померли, 67 682 одужали;
• Київська область – 976 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 103 187 випадків – 1806 людей померли, 81 722 одужали;
• Кіровоградська область – 217 випадків за добу; за весь час підтверджено 14 375 випадків – 502 пацієнта померли, 9461 одужав;
• Луганська область – 264 випадки за добу; всього діагностовано 18 936 випадків – 571 пацієнт помер, 15 631 одужав;
• Львівська область – 1 255 випадків за добу; всього виявлено 113 448 випадків – 2782 пацієнта померли, 83 462 одужали;
• Миколаївська область – 353 випадки за добу; всього зафіксовано 54 985 випадків – 1223 пацієнта померли, 43 329 одужали;
• Одеська область – 1 142 випадки за добу; за час епідемії було підтверджено 117 549 випадків – 2028 людей померли, 85 422 одужали;
• Полтавська область – 738 випадків за добу; за весь час діагностовано 59 673 випадки – 1262 пацієнта померли, 49 536 одужали;
• Рівненська область – 733 випадки за добу; всього виявлено 62 198 випадків – 815 людей померли, 53 034 одужали;
• Сумська область – 560 випадків за добу; всього зафіксовано 63 118 випадків – 892 пацієнта померли, 52 217 одужали;
• Тернопільська область – 796 випадків за добу; всього підтверджено 59 026 випадків – 884 пацієнта померли, 47 654 одужали;
• Харківська область – 1 427 випадків за добу; всього діагностовано 113 253 випадки – 2130 людей померли, 89 394 одужали;
• Херсонська область – 474 випадки за добу; за час епідемії виявлено 26 263 випадки – 736 людей померли, 21 830 одужали;
• Хмельницька область – 1 158 випадків за добу; за весь час зафіксовано 71 338 випадків – 1300 людей померли, 54 725 одужали;
• Черкаська область – 822 випадки за добу; всього підтверджено 62 682 випадки – 811 людей померли, 51 572 одужали;
• Чернівецька область – 413 випадків за добу; всього діагностовано 72 795 випадків – 1469 людей померли, 51 732 одужали;
• Чернігівська область – 705 випадків за добу; всього виявлено 45 606 випадків – 926 людей померли, 35 294 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 7 квітня в Україні було щеплено 14 313 людей.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 334 578 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 7 квітня:
• м. Київ – 1 890 щеплень;
• Вінницька область – 690 щеплень;
• Волинська область – 270 щеплень;
• Дніпропетровська область – 1 530 щеплень;
• Донецька область – 630 щеплень;
• Житомирська область – 460 щеплень;
• Закарпатська область – 480 щеплень;
• Запорізька область – 810 щеплень;
• Івано-Франківська область – 433 щеплення;
• Київська область – 450 щеплень;
• Кіровоградська область – 460 щеплень;
• Луганська область – 310 щеплень;
• Львівська область – 910 щеплень;
• Миколаївська область – 350 щеплень;
• Одеська область – 650 щеплень;
• Полтавська область – 620 щеплень;
• Рівненська область – 410 щеплень;
• Сумська область – 300 щеплень;
• Тернопільська область – 470 щеплень;
• Харківська область – 540 щеплень;
• Херсонська область – 100 щеплень;
• Хмельницька область – 820 щеплень;
• Черкаська область – 160 щеплень;
• Чернівецька область – 460 щеплень;
• Чернігівська область – 110 щеплень.
Вакцинація здійснювалася 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.
Станом на 7 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 425 946 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згодом Максим Степанов визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.