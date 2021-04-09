Станом на 9 квітня в Україні знову підтверджено понад 19 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та більш ніж на 8 тисяч менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 19 676 людей. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 4 936 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 419 людей. За весь час епідемії померли 36 381 людина. Одужали за добу 11 221 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 1 млн 395 тис. 104 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 823 тис. 674 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 119 369 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 568 тис. 004 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 864 випадки за добу; всього виявлено 174 267 випадків – 3797 людей померли, 110 137 одужали;

• Вінницька область – 640 випадків за добу; всього зафіксовано 62 259 випадків – 1254 пацієнта померли, 39 753 одужали;

• Волинська область – 448 випадків за добу; всього підтверджено 50 264 випадки – 831 пацієнт помер, 42 465 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 665 випадків за добу; всього діагностовано 101 038 випадків – 2591 пацієнт помер, 79 140 одужали;

• Донецька область – 1 146 випадків за добу; за час епідемії виявлено 65 548 випадків – 1418 людей померли, 51 346 одужали;

• Житомирська область – 647 випадків за добу; за весь час зафіксовано 76 933 випадки – 1336 людей померли, 55 847 одужали;

• Закарпатська область – 236 випадків за добу; всього підтверджено 57 211 випадків – 1413 пацієнтів померли, 44 802 одужали;

• Запорізька область – 823 випадки за добу; всього діагностовано 84 206 випадків – 1549 людей померли, 70 346 одужали;

• Івано-Франківська область – 231 випадок за добу; всього виявлено 81 540 випадків – 1824 пацієнта померли, 68 268 одужали;

• Київська область – 1 265 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 104 452 випадки – 1847 людей померли, 82 439 одужали;

• Кіровоградська область – 207 випадків за добу; за весь час підтверджено 14 582 випадки – 504 пацієнта померли, 9536 одужали;

• Луганська область – 226 випадків за добу; всього діагностовано 19 162 випадки – 577 людей померли, 15 744 одужали;

• Львівська область – 1 639 випадків за добу; всього виявлено 115 087 випадків – 2797 людей померли, 84 237 одужали;

• Миколаївська область – 372 випадки за добу; всього зафіксовано 55 357 випадків – 1248 людей померли, 43 545 одужали;

• Одеська область – 1 194 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 118 743 випадки – 2056 людей померли, 85 965 одужали;

• Полтавська область – 848 випадків за добу; за весь час діагностовано 60 521 випадок – 1276 людей померли, 49 936 одужали;

• Рівненська область – 557 випадків за добу; всього виявлено 62 755 випадків – 828 людей померли, 53 607 одужали;

• Сумська область – 820 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 63 938 випадків – 900 людей померли, 52 669 одужали;

• Тернопільська область – 373 випадки за добу; за весь час підтверджено 59 399 випадків – 897 людей померли, 48 123 одужали;

• Харківська область – 1 194 випадки за добу; всього діагностовано 114 447 випадків – 2151 пацієнт помер, 90 033 одужали;

• Херсонська область – 317 випадків за добу; всього виявлено 26 580 випадків – 737 людей померли, 21 895 одужали;

• Хмельницька область – 1 094 випадки за добу; всього зафіксовано 72 432 випадки – 1312 пацієнтів померли, 55 517 одужали;

• Черкаська область – 834 випадки за добу; всього підтверджено 63 516 випадків – 822 пацієнта померли, 51 911 одужали;

• Чернівецька область – 377 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 73 172 випадки – 1476 людей померли, 52 303 одужали;

• Чернігівська область – 659 випадків за добу; всього виявлено 46 265 випадків – 940 людей померли, 35 540 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 8 квітня в Україні було щеплено 18 569 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 353 147 людей.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 8 квітня:

• м. Київ – 1 850 щеплень;

• Вінницька область – 670 щеплень;

• Волинська область – 560 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 990 щеплень;

• Донецька область – 510 щеплень;

• Житомирська область – 840 щеплень;

• Закарпатська область – 580 щеплень;

• Запорізька область – 650 щеплень;

• Івано-Франківська область – 549 щеплень;

• Київська область – 1 970 щеплень;

• Кіровоградська область – 680 щеплень;

• Луганська область – 350 щеплень;

• Львівська область – 1 540 щеплень;

• Миколаївська область – 180 щеплень;

• Одеська область – 710 щеплень;

• Полтавська область – 730 щеплень;

• Рівненська область – 580 щеплень;

• Сумська область – 360 щеплень;

• Тернопільська область – 490 щеплень;

• Харківська область – 550 щеплень;

• Херсонська область – 300 щеплень;

• Хмельницька область – 1 050 щеплень;

• Черкаська область – 180 щеплень;

• Чернівецька область – 560 щеплень;

• Чернігівська область – 140 щеплень.

Вакцинацію здійснювали 145 мобільних бригад з імунізації та 848 пунктів щеплення.

Станом на 8 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 431 025 людей.