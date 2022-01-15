Про це повідомляють #Букви з посиланням на G7 у Twitter.
Напередодні в Україні відбулася хакерська атака на урядові сайти та низки міністерств. Згідно з першими результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, є підстави вважати, що кібератака вночі здійснена Росією.
У своєму повідомлені німецьке представництво групи підтримки послів G7 у Києві закликали політичних лідерів України проявити єдність та рішучість.
Країни G7 твердо єдині в підтримці України в цей напружений час. Посли G7 закликають усіх політичних лідерів в Україні проявити подібну єдність і рішучість”, — йдеться у заяві.
#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve.
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 14, 2022
Британська дипломатка й амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відповіла на повідомлення G7 і також зазначила про важливість єдності політичних лідерів держави.
Зараз мені як ніколи здається, що всім політичним лідерам в #ukraini необхідно проявити єдність, уникаючи дій, які можуть поляризувати”, — ствердила Сіммонс.
At this time more than ever it seems to me that all political leaders in #ukraine need to show unity, avoiding actions that may polarise. https://t.co/Og7kjmSWm4
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2022
- Нагадаємо, що американські експерти проаналізували вчорашню кібератаку на сайти українських держустанов і попереджають про серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.
- Американська розвідка заявила телеканалу CNN, що у Росії планують операцію, аби виправдати вторгнення в Україну.
- У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України бачать небезпеку, але поки не можуть сказати, хто стоїть за кібератаками на сайти українських урядових органів.
- США та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни. Такий крок зробили через побоювання кібератак з боку Росії.