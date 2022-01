Про це повідомляють #Букви з посиланням на G7 у Twitter.

Напередодні в Україні відбулася хакерська атака на урядові сайти та низки міністерств. Згідно з першими результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, є підстави вважати, що кібератака вночі здійснена Росією.

У своєму повідомлені німецьке представництво групи підтримки послів G7 у Києві закликали політичних лідерів України проявити єдність та рішучість.

#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve.

Британська дипломатка й амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відповіла на повідомлення G7 і також зазначила про важливість єдності політичних лідерів держави.

At this time more than ever it seems to me that all political leaders in #ukraine need to show unity, avoiding actions that may polarise. https://t.co/Og7kjmSWm4

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2022