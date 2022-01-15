На тлі загрози російської агресії та масової атаки хакерів яка відбулася в Україні в ніч з 13 на 14 січня країни G7 висловили свою підтримку Україні.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на G7 у Twitter.

Напередодні в Україні відбулася хакерська атака на урядові сайти та низки міністерств. Згідно з першими результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, є підстави вважати, що кібератака вночі здійснена Росією.

У своєму повідомлені німецьке представництво групи підтримки послів G7 у Києві закликали політичних лідерів України проявити єдність та рішучість.

Країни G7 твердо єдині в підтримці України в цей напружений час. Посли G7 закликають усіх політичних лідерів в Україні проявити подібну єдність і рішучість”, — йдеться у заяві.

#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 14, 2022

Британська дипломатка й амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відповіла на повідомлення G7 і також зазначила про важливість єдності політичних лідерів держави.

Зараз мені як ніколи здається, що всім політичним лідерам в #ukraini необхідно проявити єдність, уникаючи дій, які можуть поляризувати”, — ствердила Сіммонс.