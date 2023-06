Кулеба та Столтенберг спільно обговорили перспективи членства України в НАТО

Джерело: Дмитро Кулеба/Twitter.

Міністр запевнив, що Україна тісно співпрацює з генсеком НАТО та країнами Альянсу, аби саміт у Вільнюсі був успішним.

Call with @JensStoltenberg. We are working closely with Secretary General and NATO capitals to make Vilnius a success. We focused entirely on the possible content of NATO’s decision regarding Ukraine’s membership perspective. Ukraine is an asset to NATO; we will make it stronger.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 22, 2023