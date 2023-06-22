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Кулеба та Столтенберг спільно обговорили перспективи членства України в НАТО

22 червня глава МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили майбутнє рішення саміту Альянсу у Вільнюсі стосовно перспективи членства України.

Четвер, 22 червня 2023, 23:44
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Джерело: Дмитро Кулеба/Twitter.

Міністр запевнив, що Україна тісно співпрацює з генсеком НАТО та країнами Альянсу, аби саміт у Вільнюсі був успішним.

Ми повністю зосередилися на можливому змісті рішення НАТО щодо перспективи членства України. Україна є активом НАТО; ми зробимо його сильнішим”, – наголосив Кулеба.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Теги: НАТО, перспектива, саміт у вільнюсі, Столтенберг, членство в НАТО, альянс

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