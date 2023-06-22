Кулеба та Столтенберг спільно обговорили перспективи членства України в НАТО

Джерело: Дмитро Кулеба/Twitter.
Міністр запевнив, що Україна тісно співпрацює з генсеком НАТО та країнами Альянсу, аби саміт у Вільнюсі був успішним.
Call with @JensStoltenberg. We are working closely with Secretary General and NATO capitals to make Vilnius a success. We focused entirely on the possible content of NATO’s decision regarding Ukraine’s membership perspective. Ukraine is an asset to NATO; we will make it stronger.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 22, 2023
Ми повністю зосередилися на можливому змісті рішення НАТО щодо перспективи членства України. Україна є активом НАТО; ми зробимо його сильнішим”, – наголосив Кулеба.
Зауважимо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.
Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.
Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- Країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Як підкреслили польські депутати, “кожна нація має невід’ємне право на захист”.