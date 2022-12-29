29 грудня, внаслідок російського обстрілу в Київській області пошкоджено 21 приватний будинок, а також лікарня та 2 авто.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

“Внаслідок повітряної атаки ворога пошкоджено 21 приватний будинок, лікарню, приватне майно та дві автівки громадян. Відновлювальні роботи тривають”, — йдеться в повідомленні.

За словами Нєбитова, поліціянти отримали 20 повідомлень від громадян про проліт ракет. Це допомогло силам протиповітряної оборони ефективно протидіяти небезпеці.

Голова поліції Київщини додав, що є 8 фактів збиття ворожих ракет в області, а також два влучання. Вдалося уникнути загиблих та травмованих.

Уламки російських ракет поліціянти виявили у кількох районах області. Зокрема, їх знайдено на полях поряд із населеними пунктами.

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ДОВІДКА. Зазначимо, що сьогодні, 29 грудня, повітряна тривога в Україні лунала від 6-ої ранку. В “ОК “Південь” попередили про ракетоносії у Чорному морі та активність стратегічної авіації РФ. Вже близько 8-ої ранку росіяни почали запуск ракет по території України.

Відтак, під час сьогоднішнього масованого удару російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. Із них 54 збито силами української ППО.

За словами Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, сьогодні вранці війська російських окупантів здійснили пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури України.