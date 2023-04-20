Про це сповіщає Reuters.
Лінді Кемерон відзначила, що британський уряд занепокоєний впливом китайських технологій на кібербезпеку.
За її словами, Китай прагне досягнути переваги у технологічному просторі. “Чесно кажучи, ми просто повинні йти в одну ногу з Китаєм. Інакше існує великий відсоток ризику, що Китай стане домінуючою стороною в кіберпросторі”.
Також наголошено, що Китай застосовує свої кіберможливості для досягнення своїх стратегічних геополітичних цілей і проведення шпигунських кампаній.
Крім того, як повідомляли #Букви, у Китаї готують безпілотник Wuzhen-8, який може розвивати швидкість, щонайменше утричі більшу за швидкість звуку і в такий спосіб випереджати ППО. У витоку документів вказано, що подібні дрони зможуть відстежувати американські кораблі та військові бази у районі Тайваню.
Додамо, що, за даними Міністерства юстиції США, китайські ботоферми посилюють російську пропаганду в США та поширюють фейки. Десятки акаунтів об’єднує те, що вони намагалися видати себе за справжніх американців.
Варто зазначити, що Китай є найбільшою загрозою економічній безпеці Нідерландів, заявила 17 квітня розвідувальна служба у щорічній оцінці загроз, які включають комерційне шпигунство та таємні інвестиції.
- В оприлюднених секретних даних Пентагону зазначається, що розвідувальні служби США знали про чотири китайські повітряні кулі-шпигуни.
- 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом.
- У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила у повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона.
- Розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.
- Згідно з заявою МЗС Китаю, Пекін засудив рішення Пентагону збити китайський зонд над територіальними водами Сполучених Штатів в Атлантичному океані.