Директорка Національного центру кібербезпеки (NCSC), що входить до складу британського агентства електронної розвідки GCHQ, Лінді Кемерон заявила, що китайський уряд має на меті здобути "глобальну технологічну перевагу" у світовому кіберпросторі.

Про це сповіщає Reuters.

Лінді Кемерон відзначила, що британський уряд занепокоєний впливом китайських технологій на кібербезпеку.

За її словами, Китай прагне досягнути переваги у технологічному просторі. “Чесно кажучи, ми просто повинні йти в одну ногу з Китаєм. Інакше існує великий відсоток ризику, що Китай стане домінуючою стороною в кіберпросторі”.

Також наголошено, що Китай застосовує свої кіберможливості для досягнення своїх стратегічних геополітичних цілей і проведення шпигунських кампаній.

Крім того, як повідомляли #Букви, у Китаї готують безпілотник Wuzhen-8, який може розвивати швидкість, щонайменше утричі більшу за швидкість звуку і в такий спосіб випереджати ППО. У витоку документів вказано, що подібні дрони зможуть відстежувати американські кораблі та військові бази у районі Тайваню.

Додамо, що, за даними Міністерства юстиції США, китайські ботоферми посилюють російську пропаганду в США та поширюють фейки. Десятки акаунтів об’єднує те, що вони намагалися видати себе за справжніх американців.

Варто зазначити, що Китай є найбільшою загрозою економічній безпеці Нідерландів, заявила 17 квітня розвідувальна служба у щорічній оцінці загроз, які включають комерційне шпигунство та таємні інвестиції.