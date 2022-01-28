Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав в інтерв’ю російським ЗМІ.

“Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, які страждають від збитків, завданих односторонніми діями його режиму, і на ці дії, звичайно, ми відповідаємо, ми готові. Будь ласка, нехай приїжджає до Москви, Сочі, Петербурга, куди домовляться”, – сказав він.

Проте, Лавров дав зрозуміти, що Донбас із Зеленським в Росії обговорювати не будуть, на його думку, має відбуватися у Тристоронній контактній групі.

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“Де за рішенням нормандського формату мають розглядатися всі питання врегулювання безпосередньо між Києвом та Донецьком, Києвом та Луганськом. А коли він заявляє, що не буде з ними розмовляти, це погано. Але це погано для внутрішньоукраїнської кризи, а для наших відносин – якщо у нього є, що сказати і як виправляти ті кроки щодо їх руйнування, які ініціював Київ, Зеленський та його попередник, ми готові це розглянути”, – додав Лавров.

Раніше адміністрація президента Росії Володимира Путіна заявила, що не має особливого приводу для оптимізму на тлі відповіді Сполучених Штатів Америки про “гарантії безпеки”. Проте голова РФ вивчить письмові відповіді для подальших висновків.