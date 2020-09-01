Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

На початку виступу Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.

Потім нардеп зазначив: “країна рухається у прірву” і звинуватив Зеленського у порушенні передвиборчих обіцянок.

“Обіцянки жодних корочок та телефонного права, виявилося, що не стосуються керівництва Офісу президента, який користується номерами прикриття для своїх приватних авто. Саме Єрмак роздає телефоном вказівки, на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на посади та кого звільняти. Судова гілка влади стала прислужником президента навіть у рейдерському захопленні НАБУ. Зеленський декларував: здача національних інтересів не може бути предметом жодних перемовин. Це звучить як знущання сьогодні, коли Офіс президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану зраду”, – заявив він.

За його словами, Зеленський тепер очолює “клани Януковича” у парламенті. Політик також розкритикував президента за “телефонне право” у виконанні очільника Офісу президента Андрія Єрмака і звинуватив Зеленського у кумівстві, маючи на увазі, зокрема, й призначення Івана Баканова на посаду голови СБУ.

За його словами, Баканов “узяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту та наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу”, а “сестру своєї сусідки, на яку записано його маєток в Італії, призначив керувати Антимонопольним комітетом”.

Нардеп назвав керівника Офісу президента Андрія Єрмака “головним корупціонером у державі”, а також агентом російської розвідки. Лерос переконаний, що Єрмак погоджує з Зеленським свої дії.

Лерос також пригадав “призначення люстрованих зашкварених махрових корупціонерів без конкурсу на митницю, податкову та всі інші корупційні годівниці”.

“Пане президенте, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися. Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок. Ви стали порожнім місцем в історії. Вже зрозуміло, що не буде ніяких посадок. Скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну. І остання запитання до президента: вам не соромно?”, – заявив він.

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