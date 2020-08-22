Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив з понеділка, 24 серпня, закрити "на замок" підприємства, на яких проходять страйки через результати президентських виборів.

Про це він заявив сьогодні на мітингу в Гродно, повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”.

“Я прошу губернатора, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати – не змушуйте. Не треба. Ми їх все одно не змусимо і не вмовимо. Але якщо підприємство не працює – з понеділка замок на ворота. Зупинимо”, – наголосив Лукашенко

На його думку, тоді “люди охолонуть”.

“Люди охолонуть, розберемося, кого потім запросити на це підприємство. З понеділка!” – заявив Лукашенко.

Він також повідомив, що отримує інформацію про приватні підприємства, “які підштовхують людей до страйків, щоб зайняти місця державних підприємств”, інформує видання TUT.BY.

Крім того, Лукашенко доручив МВС і КДБ протягом вихідних забезпечити порядок на вулицях Гродна та інших міст області, а також виявити всіх “підбурювачів і провокаторів”.

Він повідомив, що у влади Білорусі “є всі списки”.

Варто відзначити, що в Білорусі вже понад тиждень тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.