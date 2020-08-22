Про це він заявив сьогодні на мітингу в Гродно, повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”.
“Я прошу губернатора, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати – не змушуйте. Не треба. Ми їх все одно не змусимо і не вмовимо. Але якщо підприємство не працює – з понеділка замок на ворота. Зупинимо”, – наголосив Лукашенко
На його думку, тоді “люди охолонуть”.
“Люди охолонуть, розберемося, кого потім запросити на це підприємство. З понеділка!” – заявив Лукашенко.
Він також повідомив, що отримує інформацію про приватні підприємства, “які підштовхують людей до страйків, щоб зайняти місця державних підприємств”, інформує видання TUT.BY.
Крім того, Лукашенко доручив МВС і КДБ протягом вихідних забезпечити порядок на вулицях Гродна та інших міст області, а також виявити всіх “підбурювачів і провокаторів”.
Він повідомив, що у влади Білорусі “є всі списки”.
Варто відзначити, що в Білорусі вже понад тиждень тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.
З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за “хороші відносини” як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- 21 серпня від імені опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської до Верховного суду країни була подана скарга про визнання президентських виборів недійсними.