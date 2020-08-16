Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти повторного проведення президентських виборів, заявивши, що результати голосування не могли бути сфальсифіковані.

Про це йшлося під час його виступу на мітингу на його підтримку, трансляцію вів канал “Радыё Свабода”.

Як відомо, сьогодні, 16 серпня, на площі Незалежності у Мінську проходить мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка на площі Незалежності. Під час заходу Лукашенко вийшов на сцену та звернувся до демонстрантів з промовою.

Білоруський лідер заявив, що результати виборів не можуть бути сфальсифікованими та відкинув ідею повторного голосування.

“Вибори відбулися. Не може бути понад 80% фальсифікацій. […] Нас хочуть знищити. Нас хочуть послабити. Хто буде проводити ці вибори? Бандити і урки. Підемо на вибори, а працювати хто буде?”, — сказав він.

Також у своїй промові Лукашенко звинуватив лідерів іноземних держав, зокрема, України, які виступають за проведення нових виборів.

“Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна та її керівництво, наказують провести нам нові вибори. Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми […] ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація”, — заявив він.

Водночас депутат Палати представників, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич з трибуни мітингу оголосив, що можливість нових виборів є, але “вирішувати має парламент, а не вулиця”, пише “Наша Ніва”.

“Ми повинні не дозволити розділити нас. Ті люди, які стоять на вулицях і йдуть сюди – не вороги. Ми повинні не дозволити, щоб доля країни вирішувалася на вулиці”, — цитує Гайдукевича “Спутник“.