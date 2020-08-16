Про це йшлося під час його виступу на мітингу на його підтримку, трансляцію вів канал “Радыё Свабода”.
Як відомо, сьогодні, 16 серпня, на площі Незалежності у Мінську проходить мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка на площі Незалежності. Під час заходу Лукашенко вийшов на сцену та звернувся до демонстрантів з промовою.
Білоруський лідер заявив, що результати виборів не можуть бути сфальсифікованими та відкинув ідею повторного голосування.
“Вибори відбулися. Не може бути понад 80% фальсифікацій. […] Нас хочуть знищити. Нас хочуть послабити. Хто буде проводити ці вибори? Бандити і урки. Підемо на вибори, а працювати хто буде?”, — сказав він.
Також у своїй промові Лукашенко звинуватив лідерів іноземних держав, зокрема, України, які виступають за проведення нових виборів.
“Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна та її керівництво, наказують провести нам нові вибори. Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми […] ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація”, — заявив він.
Водночас депутат Палати представників, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич з трибуни мітингу оголосив, що можливість нових виборів є, але “вирішувати має парламент, а не вулиця”, пише “Наша Ніва”.
“Ми повинні не дозволити розділити нас. Ті люди, які стоять на вулицях і йдуть сюди – не вороги. Ми повинні не дозволити, щоб доля країни вирішувалася на вулиці”, — цитує Гайдукевича “Спутник“.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.