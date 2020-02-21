Мендель заявила, що влада багато розповідала про евакуацію українців з Китаю

Прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що влада багато комунікувати з приводу евакуації українців з Китаю.

Про це Мендель заявила в програмі “Сніданок з 1 + 1”.

“Протягом двох тижнів наші всі міністерства це комунікували і розповідали, телеканали теж розповідали. Коли був ось цей момент зустрічі, дуже легко зманіпулювати страхом. І це зрозуміло, що у кожного з нас є страхи”, – сказала вона.

При цьому ведучий наголосив, що панічні настрої заспокоюються, коли Президент виходить з офіційною заявою.

На це Мендель відповіла, що Президент “написав пост, який транслювали на великих екранах”.

“Я думаю, що ми прокомунікували багато. Вчора поїхав туди прем’єр-міністр, вчора поїхав туди міністр внутрішніх справ. Міністр охорони здоров’я зробила цей вчинок і вирішила залишитися на 14 діб. І це багато в тому сенсі, щоб показати людям: “Я з вами і я не боюся. І якщо я не боюся, то ви теж не повинні боятися”. Я думаю, що це був правильний крок”, – заявила прес-секретар Зеленського, відповідаючи на питання про те, чи зробила влада висновки на майбутнє.