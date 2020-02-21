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Мендель заявила, що влада багато розповідала про евакуацію українців з Китаю

Прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що влада багато комунікувати з приводу евакуації українців з Китаю.

П’ятниця, 21 лютого 2020, 15:26

Про це Мендель заявила в програмі “Сніданок з 1 + 1”.

“Протягом двох тижнів наші всі міністерства це комунікували і розповідали, телеканали теж розповідали. Коли був ось цей момент зустрічі, дуже легко зманіпулювати страхом. І це зрозуміло, що у кожного з нас є страхи”, – сказала вона.

При цьому ведучий наголосив, що панічні настрої заспокоюються, коли Президент виходить з офіційною заявою.

На це Мендель відповіла, що Президент “написав пост, який транслювали на великих екранах”.

“Я думаю, що ми прокомунікували багато. Вчора поїхав туди прем’єр-міністр, вчора поїхав туди міністр внутрішніх справ. Міністр охорони здоров’я зробила цей вчинок і вирішила залишитися на 14 діб. І це багато в тому сенсі, щоб показати людям: “Я з вами і я не боюся. І якщо я не боюся, то ви теж не повинні боятися”. Я думаю, що це був правильний крок”, – заявила прес-секретар Зеленського, відповідаючи на питання про те, чи зробила влада висновки на майбутнє.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Теги: Володимир Зеленський, вірус, Китай, Юлія Мендель, коммуникация, эвакуация

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