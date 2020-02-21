Мендель заявила, що влада багато розповідала про евакуацію українців з Китаю

Про це Мендель заявила в програмі “Сніданок з 1 + 1”.
“Протягом двох тижнів наші всі міністерства це комунікували і розповідали, телеканали теж розповідали. Коли був ось цей момент зустрічі, дуже легко зманіпулювати страхом. І це зрозуміло, що у кожного з нас є страхи”, – сказала вона.
При цьому ведучий наголосив, що панічні настрої заспокоюються, коли Президент виходить з офіційною заявою.
На це Мендель відповіла, що Президент “написав пост, який транслювали на великих екранах”.
“Я думаю, що ми прокомунікували багато. Вчора поїхав туди прем’єр-міністр, вчора поїхав туди міністр внутрішніх справ. Міністр охорони здоров’я зробила цей вчинок і вирішила залишитися на 14 діб. І це багато в тому сенсі, щоб показати людям: “Я з вами і я не боюся. І якщо я не боюся, то ви теж не повинні боятися”. Я думаю, що це був правильний крок”, – заявила прес-секретар Зеленського, відповідаючи на питання про те, чи зробила влада висновки на майбутнє.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
- На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ліза Богуцька збирала підписи під зверненням до Служби безпеки України про відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю. Також готується звернення до генпрокурора та Державному бюро розслідувань.