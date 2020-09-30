У Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків у атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 29 вересня, прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян опублікувала допис, в якому заявила, що турецькі винищувачі F-16 забезпечували підтримку азербайджанських винищувачів Су-25 і турецьких безпілотників “Байрактар” під час ударів по вірменським населеним пунктам і підрозділам збройних сил Вірменії.

“Винищувачі F-16 ВПС Турецької Республіки вилетіли з аеропорту Гянджа Азербайджану 29 вересня о 10:30 та прикривали дії азербайджанської авіації і безпілотників, які завдавали удари по населених пунктах Варденіс, Мец Масрік і Сотка в самій Вірменії. У цей період власна авіація виконувала завдання бойового забезпечення частин ППО ЗС Вірменії.

Під час протиповітряної боротьби багатофункціональний винищувач Турецької Республіки F-16 збив в повітряному просторі Республіки Вірменія Су-25. Пілот, на жаль, героїчно загинув. Багатофункціональний винищувач Турецької Республіки F-16 за даними об’єктивного контролю знаходився на глибині 60 км, на висоті 8200 метрів”, — написала вона.

30 вересня Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що твердження вірменської сторони про використання турецьких літаків та безпілотників против Вірменії не є правдивими. Водночас відомство висловило підтримку Азербайджану.

“Це не що інше, як чорна пропаганда, яку збирається підтримати Вірменію, створивши хибне уявлення про те, що Туреччина зараз виступає проти Вірменії. Власне кажучи, ці звинувачення ніхто не сприймав серйозно, окрім їх власних прихильників. З іншого боку, Збройні сили Азербайджану за останні кілька днів показали всьому світу, що вони мають здатність і кваліфікацію самостійно домагатися перемоги, а також рішучість і наполегливість звільняти окуповані території”, — йдеться в повідомленні відомства.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах: що відбувається?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.