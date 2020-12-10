У четвер, 10 грудня, фармацевтична компанія Moderna вперше ввела дозу своєї вакцини проти коронавірусу добровольцю з категорії підлітків.

Про це повідомляє CNBC.

Дослідження проводиться спеціалістами Moderna спільно з Управлінням з удосконалення біомедичних досліджень (BARDA).

″Наша мета полягає у створенні даних навесні 2021 року, які підтвердять безпечність використання мРНК-1273 у підлітків до початку нового навчального року”, – заявив головний виконавчий директор Стефан Бансель.

Нагадаємо, що компанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї вакцини проти коронавірусу на третій стадії випробування. Голова компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ціна однієї дози вакцини проти COVID-19 буде коливатися від $ 25 до $ 37. Також компанія анонсувала поставки в Європу.